На колінах благала, щоб відпустив: чому вітчим порізав свого 2-річного пасинка – відео

У мережу виклали інтерв’ю з мамою маленького Михайла. Вона зазначає, що про інцидент їй розповіла 7-річна дочка Вікторія. Хоча жінка в момент трагедії була в кімнаті.

Про це повідомляє 9 липня криворізький журналіст Олег Єрмолинський. Як стало відомим пізніше, дівчинка благала зловмисника про допомогу, а також телефонувала до бабусі.

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Почав шантажувати

Спочатку, як розповідає мама, удома все було спокійно. До кімнати зайшов чоловік і вони всі разом розмовляли. Але потім він почав шантажувати жінку. Діти злякалися, кричали й плакали.

Мати також зазначає, що чула звуки скотчу – як зловмисник перев'язував дітям руки. Далі вона розповідає події зі слів доньки. Про те, де перебувала потім – не уточнює.

Падала на коліна і просила відпустити

Жінка додає, що донька Вікторія вибачалась перед вітчимом. Вона благала на колінах, щоб він їм нічого не заподіяв. Проте зловмисник не послухав.

Згодом дівчинка зателефонувала бабусі, але чоловік забрав телефон і вимагав пінкод до телефона. Вікторія сказала пароль, тому що у вітчима був ніж.

Також дівчинка розповіла матері, як зловмисник знущався над її братом. Чоловік зв'язав хлопчика і весь час різав ножем.

Я тебе зараз спущу у повітрі. Ти хочеш якої смерті: повільної або швидкої,

– погрожував він дитині.

Далі Михайлик дуже плакав, але Вікторія не могла йому допомогти. Сестра в той час сховалась під ліжком, бо дуже злякалась.

Вибила решітку і втекла через вікно

У підсумку зловмисник пожалів дівчинку, і Вікторії вдалося врятуватися. Оскільки двері було зачинено, вона перелізла через вікно. На вулиці вже чекала бабуся, яка викликала поліцію.

"Вона підбігла до бабусі та сказала: там Міша плаче, весь у крові. Бабуся зайшла у будинок – хлопчик просто стогнав", – підсумувала жінка.

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