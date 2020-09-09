Колишній політв'язень Володимир Балух перебуває у лікарні у тяжкому стані. Його сильно побили невідомі в ніч на 8 вересня. Наразі поліція розслідує інцидент.

Володимир Балух вирішив взяти участь у місцевих виборах в рядах відомої політичної сили. І тепер будь-який коментар з приводу побиття буде розглядатись крізь призму політики, так само як і саме побиття.

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Чим складна ситуація з побиттям Балуха?

В таких ситуаціях дуже складно відділити злочин від політики, а суспільство просто не хоче чути інші версії окрім політичних.

Але розслідувати треба всі версії. Бо зловмисники могли знати хто це, а могли і не знати.

Гідропарк – це специфічне місце, там завжди було небезпечно, бо там є де відпочити не тільки культурним людям, але й кримінально обтяженій публіці. Крім того, там величезний простір вільний від камер відеоспостереження. На Гідропарку часто трапляються бійки, напади і навіть вбивства і потім чиїсь рештки виловлюють нижче по Дніпру, а хтось так і залишається у списках без вісті зниклих.

Разом з тим, не можна відкидати політичні мотиви нападу, враховуючи особу потерпілого та його участь у місцевих виборах . Зрештою, в Києві кожний 10-й виборець підтримує ОПЗЖ або Шарія. І світоглядні дискусії можуть носити небезпеку в прямому сенсі.

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Крім того, в Україні непоодинокі випадки нападів на політичних опонентів під час перегонів. І що цікаво – така боротьба точиться не лише за місця в парламенті, а й за місцеві ради. Пам'ятаю, як колись балотувався у Київраду мій колега. На нього здійснили напад, він лежав у лікарні у важкому стані і його таки вмовили опоненти зняти свою кандидатуру.

Бажаю Володимиру Балуху якнайшвидшого одужання та швидкого і результативного розслідування. Злочин не повинен залишатись безкарним.