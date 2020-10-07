У поліції Києва пояснили, чому застосували силу до активістів під Апеляційним судом: річ у тім, що люди блокували виїзд службового транспорту. Мовиться про автомобіль, яким перевозили Андрія Антоненка з зали суду назад до СІЗО.

Апеляційний суд Києві 6 жовтня залишив чинним запобіжний захід ветерану АТО й музиканту Андрію Антоненку, якого підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета у 2016 році, пише 24 канал.

Тут детальніше Андрія Антоненка залишили під вартою, під судом почалися сутички: відео

Незгідні з таким рішенням активісти під стінами суду висловили протест, який вилився у сутички з правоохоронцями. А ті, своєю чергою, застосували силу до протестувальників.



Протест у Києві щодо ув'язнення Антоненка / Фото з фейсбука Стаса Козлюка

Відділ комунікації поліції Києва згодом оприлюднив пояснення ситуації:

Мовляв, після судового засідання "група громадян заблокувала виїзд службового транспорту з території суду".

На прохання поліції припинити протиправні дії ці громадяни не реагували, а ще й перекрили рух вулицею.

Тож "правоохоронці негайно втрутилися в ситуацію", щоб створити коридор для проїзду спецавтомобіля.

"Виникла штовханина з активними учасниками заходу", у підсумку якої поліція "відновила рух транспорту".

НПУ каже, що всі ці факти зареєстровані, їх перевірять, і в результаті "буде дана правова кваліфікація діям кожного учасника".

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