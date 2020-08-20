Державну митну службу очолив Андрій Павловський. Наразі він на цій посаді тимчасово виконує обов’язки. Зміна голови Дежмитниці сталася через зволікання реформування відомства. Зокрема, через затримки з підготовкою його переходу до роботи у форматі єдиної юрособи.

Чому змінили очільника Держмитниці: заява міністра фінансів Марченка

Марченко зауважив, що тимчасового керівника митниці Павловського уряд призначив за його ініціативою. До цього Павловський обіймав посаду заступника голова Держмитслужби. Про це пише інформаційна агенція Інтерфакс-Україна.

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"Причина такого кадрового рішення полягає в тому, що реформа митниці має рухатися далі, вона не обмежується лише виконанням планових показників наповнення бюджету", – зауважив Марченко.

Міністр наголосив, що основне завдання митниці й оцінка її роботи – мінімізація корупції, скорочення впливу людського чинника, повна автоматизація її сервісів.

"На жаль, останнім часом почастішали випадки зволікань із виконанням доручень Міністерства фінансів щодо подальшого втілення плану дій із реформування митниці. У нинішній складний період це неприпустимо", – зауважив посадовець.

Зокрема, продовжив він, було постійне зволікання в питанні підготовки й переходу Держмитслужби до функціонування за моделлю єдиної юридичної особи, що є ключовим напрямом реформи до кінця цього року.

Крім того, ми дедалі частіше чули від бізнесу про відсутність будь-якої реакції з боку Держмитслужби на ті проблеми, з якими бізнес щодня стикається на митниці. Саме тому було ухвалено рішення здійснити кадрову ротацію,

– пояснив міністр.

Які зміни відбулися та відбуватимуться на митниці

За його словами, з червня митниця почала виконувати план із надходжень до держбюджету, наздоганяючи відставання на початку року.

Також він похвалився низкою важливих змін, які вдалося запровадити на митниці:

підвищення якості адміністрування митних платежів до бюджету,

посилення управлінської вертикалі Держмитслужби,

певні кадрові ротації,

початок оснащення митних постів POS-терміналами,

на базі центрального апарату почав працювати таргетинг-центр для виявлення ризикових переміщень контейнерів і транспортних засобів,

удосконалення механізмів захисту прав інтелектуальної власності на митниці.

Підготовка до запуску системи авторизованих економічних операторів (АЕО) і проекту NCTS.

Водночас Марченко зазначив, що митниця потребує глибоких змін.

"Ми не плануємо зменшувати темп і продовжуватимемо курс на впровадження найкращих європейських практик і якісні зміни в роботі митної служби", – підкреслив очільник Мінфіну.

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За його словами, у вересні розпочнеться атестація та оцінка доброчесності митників, за результатами якої будуть нові кадрові ротації та підвищення заробітних плат митникам. Також триває активна робота з розробки та впровадження сучасних ІТ-рішень для митниці.