Про це 18 червня розповів журналістам заступник очільника Нацполіції Максим Цукрідзе 18 червня. Зник військовослужбовець ще 1 червня.

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Нові подробиці слідства

У записці, про яку мовиться був текст "Я не можу вам більше платити". Ймовірно мовиться про велику кількість боргів, які у службовця були. Зокрема, він був винен гроші співслужбовцям.

За слова Цукрідзе, жінку зниклого детально про все розпитали. При цьому використали й поліграф.

Що було в день зникнення

За даними слідчих, чоловік ішов на роботу. Однак йому подзвонили та сказали, що нарада, яка була запланована раніше, скасовується. Тоді Чертков повернувся додому.

Його дружинам розповіла, що у них напередодні зникнення був конфлікт на побутовому рівні. Це підтвердили покази їхніх сусідів і записки службовця. Їх знайшли під час обшуку в його кабінеті.

Він все це записував. Крім того, у нього були значні боргові зобов'язання не лише перед колегами по службі. За кілька днів до зникнення він програв велику суму в казино,

– розповів заступник очільника Нацполіції.

Записка про неможливість платити була одна з останніх, які він писав. Однак досі невідомо, кому саме чоловік їх адресував.

Коротко про зникнення службовця