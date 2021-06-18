Зникнення прикордонника Черткова в Одесі: оприлюднили деталі слідства

У зниклого начальника штабу морської охорони Держприкордонслужби Олексія Черткова знайшли записку, де він казав, що більше не може платити. Ймовірно, він це писав про свої борги.

Про це 18 червня розповів журналістам заступник очільника Нацполіції Максим Цукрідзе 18 червня. Зник військовослужбовець ще 1 червня.

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Нові подробиці слідства

У записці, про яку мовиться був текст "Я не можу вам більше платити". Ймовірно мовиться про велику кількість боргів, які у службовця були. Зокрема, він був винен гроші співслужбовцям.

За слова Цукрідзе, жінку зниклого детально про все розпитали. При цьому використали й поліграф.

Що було в день зникнення

За даними слідчих, чоловік ішов на роботу. Однак йому подзвонили та сказали, що нарада, яка була запланована раніше, скасовується. Тоді Чертков повернувся додому.

Його дружинам розповіла, що у них напередодні зникнення був конфлікт на побутовому рівні. Це підтвердили покази їхніх сусідів і записки службовця. Їх знайшли під час обшуку в його кабінеті.

Він все це записував. Крім того, у нього були значні боргові зобов'язання не лише перед колегами по службі. За кілька днів до зникнення він програв велику суму в казино,

– розповів заступник очільника Нацполіції.

Записка про неможливість платити була одна з останніх, які він писав. Однак досі невідомо, кому саме чоловік їх адресував.

Коротко про зникнення службовця