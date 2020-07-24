У чому звинувачують ймовірного спільника луцького терориста Кривоша
Слідство звинувачує 44-річного харків'янина Дмитра Михайленка у постачанні зброї луцькому терористу Максиму Кривошу ("Плохому").
Версія слідства
Як повідомляє слідчий Дмитро Дорошенко, у підозрюваного знайшли таку ж гранату (РГД-5), як і у Кривоша, інформує ТСН.
Цікаво: Харківський спільник луцького терориста регулярно відправляв йому зброю
За даними слідства, упродовж липня 2020 року громадянин неодноразово через "Нову пошту" пересилав різні посилки до міст України:
- до Миколаєва;
- до міст Чернігівської області;
- в місто Сміла Черкаської області;
- у Тернопільську область;
- в Одеську область та в Одесу;
- у Запорізьку область;
- в Севастополь.
Слідчий заявив, що Дмитро Михайленко 17 липня цього року відправив посилку до Луцька Максиму Кривошу. Відправлення здійснювалося через відділення "Нової пошти" у Харкові.
Що каже захист Михайленка
Адвокат підозрюваного все заперечує. Він запевняє, що у посилці від харків'янина до Луцька була не зброя, а колекційні монети. Підозрюваний ж визнає провину тільки у зберіганні зброї.
Сам затриманий стверджує, що є колекціонером і обмінювався з Кривошем монетами, а контактував із ним лише раз – на форумі колекціонерів.
Запобіжний ймовірному спільнику Кривоша
Прокуратура наполягала на взятті чоловіка під варту без застави. Однак 24 липня харківський суд призначив Михайленку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом 60 днів із правом внесення застави. Сума застави становить 175 тисяч гривень.
Що відомо про луцький теракт?21 липня у Луцьку озброєний Максим Кривош ("Плохой") захопив автобус і взяв у заручники 13 його пасажирів. Він утримував їх впродовж 12 годин, після чого здався поліції та відпустив заручників. Серед його вимог було, аби ключові українські політики й олігархи виклали у своїх соціальних мережах зізнання про те, що вони – "терористи в законі". Водночас, президент Зеленський мав записати відео з рекомендацією подивитися фільм "Земляни". Кривош відпустив заручників саме після розмови із президентом і після того, як Зеленський виклав у фейсбук відео на вимогу терориста.
Увечері того ж дня затримали Дмитра Михайленка за підозрою в допомозі луцькому терористу. Саме посилки Кривошу з невідомим вмістом стали причиною підозр.
23 липня луцькому терористу Кривошу обрали запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб без права внесення застави.