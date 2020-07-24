Слідство звинувачує 44-річного харків'янина Дмитра Михайленка у постачанні зброї луцькому терористу Максиму Кривошу ("Плохому").

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Як повідомляє слідчий Дмитро Дорошенко, у підозрюваного знайшли таку ж гранату (РГД-5), як і у Кривоша, інформує ТСН.

Цікаво: Харківський спільник луцького терориста регулярно відправляв йому зброю

За даними слідства, упродовж липня 2020 року громадянин неодноразово через "Нову пошту" пересилав різні посилки до міст України:

до Миколаєва;

до міст Чернігівської області;

в місто Сміла Черкаської області;

у Тернопільську область;

в Одеську область та в Одесу;

у Запорізьку область;

в Севастополь.

Слідчий заявив, що Дмитро Михайленко 17 липня цього року відправив посилку до Луцька Максиму Кривошу. Відправлення здійснювалося через відділення "Нової пошти" у Харкові.

Що каже захист Михайленка

Адвокат підозрюваного все заперечує. Він запевняє, що у посилці від харків'янина до Луцька була не зброя, а колекційні монети. Підозрюваний ж визнає провину тільки у зберіганні зброї.

Сам затриманий стверджує, що є колекціонером і обмінювався з Кривошем монетами, а контактував із ним лише раз – на форумі колекціонерів.

Запобіжний ймовірному спільнику Кривоша

Прокуратура наполягала на взятті чоловіка під варту без застави. Однак 24 липня харківський суд призначив Михайленку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом 60 днів із правом внесення застави. Сума застави становить 175 тисяч гривень.