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      Чому аеропорт "Бориспіль" потрапив до глобального антирейтингу: перелік проблем

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      Затримки рейсів і незадоволення пасажирів – згідно з цими критеріями головний аеропорт України, що в Борисполі, опинився в світовому антирейтингу за версією AirHelp. Щоправда, якщо придивитися до таблиці, то показники нашого летовища подекуди перевищують оцінку авіахабів світу – головних аеропортів Нью-Йорка і Лондона.

      Через "Бориспіль" щодня літають тисячі пасажирів. Цей аеропорт вважають найбільш популярним в України. І цього року він навіть став лідером серед летовищ Європи за темпами зростання пасажиропотоку.

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      А от за якістю обслуговування українське летовище серед 141 аеропорту світу на сьомому місці з кінця. Принаймні, за версією компанії AirHelp. Експерти оцінюють, наскільки вчасно прилітають та відлітають судна, чи зручно в аеропорту пасажирам, та які відгуки вони залишають у Twitter. Поруч із "Борисполем" серед найгірших – аеропорт Bromma у Стокгольмі – він на четвертій сходинці з низу, ORY у Парижі – він третій, 141 місце в аеропорту KWI. Хоч усі вони розташовані у столицях, але, на відміну від "Борисполя", не претендують на звання головного летовища країни.

      бориспіль
      "Бориспіль"

      Фактор пунктуальності з оцінкою 4.3 бала з 10 потягнув "Бориспіль" униз. Щоправда, винні у затримці тих же ж чартерів не працівники летовища, а авіакомпанії. Вони набирають занадто багато замовлень на перевезення туристів. Технічні ресурси ж їм цього не дозволяють.

      Старий флот, який потребує високої участі технічного персоналу. А вони його намагаються експлуатувати так, як експлуатують компанії новий флот. Пасажири клянуть аеропорт як місце, де вони отримують негативну інформацію,
      – пояснив перший заступний генерального директора МА "Бориспіль" Євгеній Дихне.

      А емоції виливаються в соцмережі. Відгуки теж враховують аналітики AirHelp. "Бориспіль" за цим критерієм отримав 4.9 бала. Хоча користувачі у всьому світі критикують охочіше, ніж хвалять. Одні з найбільших авіахабів світу – аеропорти Нью-Йорка і Лондона – отримали удвічі менше балів, ніж київський. У "Борисполі" запевнили, що на скарги реагують швидко.

      бориспіль
      Аеропорт

      За якістю ж обслуговування нас оцінили у 8 балів, а це краще, ніж у сотень інших летовищ рейтингу, зокрема, як у тих же аеропортів Нью-Йорка й Лондона. У "Борисполі" якісний сервіс і для людей з інвалідністю, і для дітей. "Бориспіль" би працював краще, якби міг вільніше розпоряджатися своїми прибутками. 

      70% з цього йде в фонд держмайна, а ми отримуємо лише 30%,
      – сказав перший заступний генерального директора МА "Бориспіль".

      "Майно державного аеропорту здається в оренду фондом держмайна, інвестиції здійснює аеропорт з прибутків капіталовкладень, а прибутки йдуть до бюджету. Здебільшого про успішний аеропорт ми можемо говорити тоді, коли аеропорт зароблятиме практично на всьому", – розповів авіаексперт Василь Шевченко.

      І якщо б ці зміни вдалося реалізувати, летовище могло б стати  головним авіахабом, що об'єднує Європу та Азію.

      Автор: Олена Кук
      Теги: Новини України Новини Києва Рейтинги авіація Новини Борисполя
      Джерело: 24 канал
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