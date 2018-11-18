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      Чому Ахметов саботує об'єднання Бойка та Медведчука

      262 Читать новость на русском
      Рінат Ахметов
      Рінат Ахметов / Фото з відкритих джерел

      Щоб взяти реванш, колишні регіонали вирішили вступити в політичний союз, про що оголосили лідер фракції "Опозиційного блоку" Юрій Бойко та голова партії "За життя" Вадим Рабінович. Мета – єдиний кандидат в президенти, яким мав би стати Бойко. Але справжнім диригентом цього альянсу є закулісний агент Кремля Віктор Медведчук, який оголосив про вступ у партію "За життя".

      Про це у своєму відеоблозі "Чесна політика" розповів нардеп Сергій Лещенко.

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      За його словами, група Ахметова саботує об'єднання Бойка та Медведчука, виходячи з власних меркантильних інтересів – бажання мати контрольний пакет у цьому альянсі, тобто 51 голос. Тоді як запропонований двома іншими учасниками формат передбачає 33 в кожного з кланів, які діятимуть під вивіскою єдиного кандидата на вибори президента та спільного походу на парламентські вибори.

      При чому, якщо у виборах президента братиме участь висуванець клану "РосУкрЕнерго" Юрій Бойко, який капіталізовуватиме своє ім'я, а за підсумками парламентських виборів головний приз має забрати Медведчук, то яка позиція має відійти клану Ахметова – незрозуміло,
      – підкреслив Лещенко.

      Він додав, що закидаючи Бойку лояльність з боку Порошенка, сам Ахметов забуває, як побудував з чинним президентом схематоз "Роттердам +", який коштував всім українським споживачам електроенергії понад 35 мільярдів гривень.

      "І що спонсорує також "Радикальну партію" Ляшка, намагаючись зіграти з кількох рук. Тобто причина цих непорозумінь та обливання брудом серед соратників Януковича – виключно меркантильні, доступ до потоків та своє місце під політичним сонцем, але аж ніяк не ідеали або цінності", – наголосив нардеп.

      Відео повного випуску відеоблогу Сергія Лещенка "Чесна політика" за 18 листопада 2018

       

      Теги: Новини України Опозиційний блок Вадим Рабінович Рінат Ахметов Віктор Медведчук Юрій Бойко Петро Порошенко Відеоблоги Новини політики
      Джерело: 24 канал
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