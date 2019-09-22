Чому активісти почали блокувати вагони з російським вугіллям на Львівщині: цікава деталь

Вагони з вугіллям, які активісти блокують від початку вересня поблизу шахтарського містечка Соснівка на Львівщині, прийшли сюди з Росії та навіть мають логотипи РЖД ("Російська залізниця"). А всі гроші від його реалізації мають піти до кишені соратниці Медведчука та представниці "Опоплатформи – За життя" Наталії Королевської. Цілком імовірно, що матиме з нього зиск і сама кум Путіна.

Як розповів під час включення з акції щодо блокування перший командир батальйону "Донбас", активісти блокували це вугілля упродовж 21 дня та зверталися до обласної ради з вимогою заборонити ввезення російського вугілля. Також доливає олії у вогонь у той факт, що таке саме вугілля видобувають в Україні.

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"Місцеві активісти вважають, якщо нас змушують купувати російське вугілля, то так вони вбивають наше майбутнє, вугільну галузь, українську енергетичну безпеку – як можна на 6 році війни купувати вугілля у країни-агресора", – підкреслює Семенченко.

Загалом з Москви прибули 150 вагонів із вугіллям, а має бути понад 1 тисячу. За словами Семенченка, це російське вугілля йде на Червоноградську збагачувальну фабрику, лише 37% якої належать державі, а решта – Наталії Королевській, народній обраниці від політсили Медведчука "Опоплатформа – За життя". Також нардеп VIII скликання натякнув, що зиск від цього може мати й кум Путіна, оскільки треба ж за щось фінансувати телеканали, якими він володіє.

Раніше активісти у коментарі 24 каналу розповідали, що директор збагачувального підприємства, куди їдуть вагони, не приховує, що це вугілля має російське походження. Але, аби пікетувальники закрили на це очі, пропонував їм угоду.

Зараз це вугілля відправили на експертизу у Києві, яка власне і має встановити його походження. Після цього від влади вже й можна буде очікувати певні кроки.

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Чому сьогодні не можна заборонити ввезення до України вугілля з Росії

Голова Львівської облдержадміністрації Маркіян Мальський розповів, законних підстав для того, що не допускати російське вугілля на територію України немає. Під санкції потрапляє лише вугілля з окупованих територій, а саме антрацит. Якщо ж це вугілля не є антрацитом, тоді виникає моральна дилема – з одного боку Україна воює з Росією, а з іншого – Україні потрібно вугілля для споживання.