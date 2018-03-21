Чому алкоголь небезпечний для серця

Вживання алкогольних напоїв суттєво підвищує частоту серцевих скорочень, як наслідок – це може спровокувати розвиток різних видів аритмії.

До такого висновку прийшла група німецьких науковців під керівництвом співробітників Мюнхенського університету імені Людвіга Максиміліана, повідомляється на сайті ESC.

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Під час дослідження фахівці проаналізували результати ЕКГ (електрокардіографія) і показники концентрації алкоголю в повітрі, що видихали 3012 людей, середній вік яких склав 35 років.

Дослідники також враховували стать, наявні серцеві захворювання та вживання для їх лікування медикаменти, а також наявність шкідливих звичок.

Ретельний аналіз результатів виявив зв'язок між споживанням алкоголю і підвищенням частоти серцевого ритму.

Кардіологи вважають, це може викликати дисбаланс в роботі симпатичного і парасимпатичного відділів нервової системи, який з'являється через споживання алкоголю.

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Вчені визнають, що довгостроковий вплив алкоголю на прискорення серцевого ритму і хвороби серця ще вимагає вивчення. Але кардіологи наголошують, що у багатьох випадках саме прискорене серцебиття провокує різні види аритмії, зокрема, фібриляцію передсердь – це захворювання, при якому м'язові волокна верхніх камер серця (передсердь) починають скорочуватися дуже часто та хаотично.

"Тому цілком ймовірно, що високий пульс після вживання алкоголю може призвести до аритмії", – вважає доктор Моріц Сіннер.