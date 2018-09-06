21:06
6 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
26°C 15°C
  • п'ятниця
    24°C 19°C
  • субота
    18°C 16°C
  • неділя
    24°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ АВІАКАТАСТРОФА НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Військова церква у Росії. Жиріновський стає Сталіним
Вєсті Кремля
20:50, сьогодні
Вєсті.UA. Вживані гелікоптери Авакова. Донецьк перейменують на честь Захарченка
Вєсті.UA
19:47, сьогодні
Як можновладці освоїли нові схеми, внаслідок яких до бюджету не доходять сотні мільйонів гривень
ЦРУ
09:00, 5 вересня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Тотальна цензура
Згадати все
13:44, 5 вересня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ АВІАКАТАСТРОФА НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Чому американський гурт The Gitas відмовився від туру Росією: подробиці

213 Читать новость на русском
The Gitas заснував українець
The Gitas заснував українець / 24 канал

Український музикант і продюсер, фронтмен американського гранж-рок-гурту The Gitas Олександр Чемеров, розповів, чому його гурт відмовився їхати у велике турне Росією.

Про це йдеться в інтерв'ю Катерини Петренко для 24 каналу: Українські музиканти просто бояться виходити з своїх коробок, – фронтмен Димна Суміш і The Gitas

Нас запрошували в Росію як міжнародний гурт – український, однак з Лос-Анджелесу. Ми могли б поїхати, але для мене це неприпустимо. Хоч і не маю суперпатріотичних нахилів, а більше тяжію до космополітизму…. Одначе ми відмовились від туру Росією,
 відповів Чемеров.

Він також додав, що не засуджує артистів, які гастролюють в країні-агресорі.

"Гастролювати в Росії чи ні – особиста справа кожного", – вважає музикант.

Хто такі The Gitas?Українсько-американський гранж-рок-гурт, який заснував український музикант і продюсер, колишній фронтмен культової української групи "Димна Суміш" Сашко Чемеров у 2014-му році в Лос-Анджелесі.
Гурт випустив два альбоми "Beverly Kills"(2017) та "Garland"(2015) і працює над третім.
У 2019-му The Gitas вирушить у світовий тур Аргентиною, Бразилією, Мексикою, Німеччиною, Польщею та Україною.

Теги: Новини України LifeStyle Музика Україна – Росія Російські гастролери
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Золоті злитки проти усних зауважень: чому тендери на Prozorro обсіли "схематозники"
сьогодні, 21:00 Золоті злитки проти усних зауважень: чому тендери на Prozorro обсіли "схематозники"
Віталій Шабунін
П'ятий транш від МВФ: стан справ напередодні початку перемовин
сьогодні, 20:01 П'ятий транш від МВФ: стан справ напередодні початку перемовин
Яніна Ткачук
Чому Citroen C1 подобається і хлопчикам, і дівчаткам?
сьогодні, 18:30 Чому Citroen C1 подобається і хлопчикам, і дівчаткам?
Гендерна рівність: чи існує вона в Україні та для чого вона потрібна
сьогодні, 19:01 Гендерна рівність: чи існує вона в Україні та для чого вона потрібна
Євгенія Мазур
Отруєння Скрипалів: чи виграє Британія дипломатичний бій проти Росії?
сьогодні, 18:03 Отруєння Скрипалів: чи виграє Британія дипломатичний бій проти Росії?
Олександра Кравчук
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Вбивство Захарченка: в мережі опублікували фото обгорілого "Ташкента"
 5 вересня , 10:59
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Ахметову рекомендують Маркевича на посаду головного тренера "Шахтаря"
 12 травня 2016 , 11:40
Гравці італійського клубу вийшли на матч у футболках із зображенням Анни Франк
 26 жовтня 2017 , 11:20
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук