Чому американський гурт The Gitas відмовився від туру Росією: подробиці

Український музикант і продюсер, фронтмен американського гранж-рок-гурту The Gitas Олександр Чемеров, розповів, чому його гурт відмовився їхати у велике турне Росією.

Про це йдеться в інтерв'ю Катерини Петренко для 24 каналу: Українські музиканти просто бояться виходити з своїх коробок, – фронтмен Димна Суміш і The Gitas

Нас запрошували в Росію як міжнародний гурт – український, однак з Лос-Анджелесу. Ми могли б поїхати, але для мене це неприпустимо. Хоч і не маю суперпатріотичних нахилів, а більше тяжію до космополітизму…. Одначе ми відмовились від туру Росією,

– відповів Чемеров.

Він також додав, що не засуджує артистів, які гастролюють в країні-агресорі.

"Гастролювати в Росії чи ні – особиста справа кожного", – вважає музикант.

Хто такі The Gitas?Українсько-американський гранж-рок-гурт, який заснував український музикант і продюсер, колишній фронтмен культової української групи "Димна Суміш" Сашко Чемеров у 2014-му році в Лос-Анджелесі.

Гурт випустив два альбоми "Beverly Kills"(2017) та "Garland"(2015) і працює над третім.

У 2019-му The Gitas вирушить у світовий тур Аргентиною, Бразилією, Мексикою, Німеччиною, Польщею та Україною.