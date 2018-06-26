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Чому Анну Седокову хочуть позбавити батьківських прав: з’явилися нові деталі

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Анну Седокову хочуть позбавити батьківських прав
Анну Седокову хочуть позбавити батьківських прав / Фото з Іnstagram

Уже кілька місяців між співачкою Анною Седоковою та її колишнім чоловіком, бізнесменом Максимом Чернявським триває боротьба за спільну доньку Моніку. Навіть повідомлялося, що Максим нібито намагається позбавити Анну батьківських прав.

Проте тривалий час не було відомо про причину конфлікту. Нові подробиці розповіла жінка, яка представилася мамою Максима, колишньою свекрухою Анни.

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Вона написала великі коментарі під фото на сторінці сина, в яких розповіла свою позицію щодо ситуації. Згодом Чернявський видалив ці коментарі матері, але мережею поширилися скріншоти.

Так, за словами жінки, Седокова вирішила забрати Моніку в подорож для зйомок нового проекту, замість того, щоб відправити дівчинку в школу. Нагадаємо, співачка погодилася бути ведучою шоу про подорожі "Навколо світу під час декрету" на російському каналі.

 

"Ніхто нікого не відбирав. Анна будувала свою кар'єру, раз в три місяці на два тижні поверталася в Лос-Анджелес і знову відлітала в Москву. Мона жила постійно з татом і нас всіх це влаштовувало. А Максим їй ще і аліменти платив, аби дитину не чіпала. А тепер Монічка підросла, можна на ній заробляти: реклама одягу, зйомки шоу та інше. А вчитися? Навіщо? А ось тато вирішив, що дівчинка піде в школу, а не працюватиме",  – написала жінка.

 

Наразі Седокова не коментує висловлювання колишньої свекрухи.

Седокова та Чернявський стали батьками 2011 року. Співачка також виховує 13-річну дочку Аліну від першого шлюбу з футболістом Валентином Белькевичем і однорічного сина Гектора. Хто батько хлопчика – досі невідомо.

 

 

Теги: LifeStyle Новини України Діти
Джерело: 24 Канал
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