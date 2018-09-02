09:22
2 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
30°C
30°C 14°C
  • понеділок
    30°C 14°C
  • вівторок
    29°C 15°C
  • середа
    27°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Путін змінює професію. Конкуренти Ілона Маска в Росії
Вєсті Кремля
17:06, 1 вересня
Вєсті.UA. Жир. Чудасії Савченко. Мода на телевізійні бійки
Вєсті.UA
18:21, 1 вересня
Бізнес забудовиків: як в Україні наживаються на школах та садочках
ЦРУ
09:00, 31 серпня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Туризм по-радянськи
Згадати все
22:51, 31 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

Чому антиросійські санкції не діють: думка експерта

405 Читать новость на русском
Росія адаптувалася і має великі запаси енергорусурсів
Росія адаптувалася і має великі запаси енергорусурсів / Фото з відкритих джерел

Росія зайняла чітку позицію: санкції ніяк не впливають на її поведінку, зокрема і в Україні. Хоча санкції дошкульні, економіка вже адаптувалася. Однак у Вашингтоні налаштовані рішуче.

Про це 24 каналу розповів правник-міжнародник Геннадій Друзенко.

Читайте також: Меркель і Путін: про очікування та сюрпризи переговорів

За словами експерта, попри санкції, Росія продовжує свою агресію в Україні, Сирії, Європі, де Москва веде гібридну війну. Зокрема, влаштовує провокації, коли літаки і судна РФ порушують територіальний простір країн – членів НАТО.

Санкції, зазначає він, ввели економіку Росії в рецесію, Але запас міцності РФ через фантастичні запаси корисних копалин дуже сильний. Певні сфери почали зростати через імпортозаміщення.

На жаль, якщо порівняти з Україною, то наша економіка, яку всі підтримують і немає жодних санкцій, впала набагато більше, ніж російська під санкціями. Якщо Захід хоче отримати результат, то тоді санкції повинні бути більш радикальними – відключення Росії від світової банківської системи SWIFT, нафтове ембарго. Але тоді Заходу, особливо Європі, треба бути готовим затягнути паски. Росія входить в п’ятірку найбільших торговельних партнерів ЄС. Вони не готові до такої принципово позиції,
– зауважує Геннадій Друзенко.

На думку фахівця, американці налаштовані серйозно і не так через Україну, як у зв’язку із нахабним втручанням Росії у внутрішній політичний процес США. І нові санкції будуть відчутними для комерційних компаній, які потребують глобальних фінансів, щоб розвиватися і модернізуватися. Жодна компанія, зазначає правник, не живе на власних коштах і бере позиковий капітал.

"Втім, компанія одного з найбільших російських олігархів Дерипаски – головного "обличчя санкцій" – вільно виходила на IPO (перший публічний продаж акцій приватної компанії – "24") на Лондонській біржі і залучала мільярди доларів, зокрема, від американських інвесторів. Україні треба дорослішати. Світ прагматичний. Німеччина може бути мотором санкцій в Європі, але при цьому спільно з Росією будувати газопровід "Північний потік-2". США можуть запроваджувати санкції, а в кожному американському цивільному "Боїнгу" є титанові сплави, видобуті на Уралі", – наголосив Друзенко.

Нагадаємо, 21 серпня Сполучені Штати розширили санкції проти Росії через її вороже кібервтручання. Крім того, раніше 24 канал повідомляв, що США запровадять нові санкції проти Кремля через отруєння у Великобританії колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Перший етап нових американських санкцій проти Росії розпочинається 22 серпня. Мовиться, перш за все, про введення обмежень на постачання до Росії продукції подвійного призначення.

Новий пакет санкцій Сполучених Штатів Америки проти Росії вступив у силу 27 серпня. Зокрема, Держдеп перестане видавати ліцензії на експорт зброї і продукції подвійного призначення до Росії, за винятком експорту в космічній галузі та у сфері цивільної авіації. Москву позбавлено будь-яких кредитів, кредитних гарантій і іншої фінансової підтримки з боку Америки.

Раніше 6 квітня США запровадили персональні санкції проти наближених до президента Росії Володимира Путіна олігархів. У переліку опинилось 38 російських багатіїв. Внаслідок санкцій російські олігархи загалом за один день втратили щонайменше 12 мільярдів доларів.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Володимир Путін Новини США Санкції
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Жизнь в Украине была лучше, но уже поздно, или До войны в их жизни было будущее
сьогодні, 08:21 Жизнь в Украине была лучше, но уже поздно, или До войны в их жизни было будущее
Ольга Черненко
Головні новини 1 вересня: Початок собору у Стамбулі та вбивство чоловіка у Києві
1 вересня, 22:13 Головні новини 1 вересня: Початок собору у Стамбулі та вбивство чоловіка у Києві
Як виховати дитину, щоб їй в дорослому житті не довелось розлучатись і мати проблеми з коханням
1 вересня, 22:01 Як виховати дитину, щоб їй в дорослому житті не довелось розлучатись і мати проблеми з коханням
Блог Соцмережі
Причина, по которой украинцам тяжело добиваться успеха
1 вересня, 19:01 Причина, по которой украинцам тяжело добиваться успеха
Ілля Кенігштейн
Вбивство Олександра Захарченка: останні новини
1 вересня, 18:51 Вбивство Олександра Захарченка: останні новини
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Борги "Київенерго": чи отримають жителі Києва гарячу воду та тепло взимку
 20 липня , 20:57
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Шевченко пояснив, чому хоче провести матч збірної України у Донецьку
 21 вересня 2016 , 18:21
Вольова перемога Динамо над Партизаном: камбек імені Хацкевича і Мораєса
 28 вересня 2017 , 23:58
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук