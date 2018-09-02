Чому антиросійські санкції не діють: думка експерта

Росія зайняла чітку позицію: санкції ніяк не впливають на її поведінку, зокрема і в Україні. Хоча санкції дошкульні, економіка вже адаптувалася. Однак у Вашингтоні налаштовані рішуче.

Про це 24 каналу розповів правник-міжнародник Геннадій Друзенко.

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За словами експерта, попри санкції, Росія продовжує свою агресію в Україні, Сирії, Європі, де Москва веде гібридну війну. Зокрема, влаштовує провокації, коли літаки і судна РФ порушують територіальний простір країн – членів НАТО.

Санкції, зазначає він, ввели економіку Росії в рецесію, Але запас міцності РФ через фантастичні запаси корисних копалин дуже сильний. Певні сфери почали зростати через імпортозаміщення.

На жаль, якщо порівняти з Україною, то наша економіка, яку всі підтримують і немає жодних санкцій, впала набагато більше, ніж російська під санкціями. Якщо Захід хоче отримати результат, то тоді санкції повинні бути більш радикальними – відключення Росії від світової банківської системи SWIFT, нафтове ембарго. Але тоді Заходу, особливо Європі, треба бути готовим затягнути паски. Росія входить в п’ятірку найбільших торговельних партнерів ЄС. Вони не готові до такої принципово позиції,

– зауважує Геннадій Друзенко.

На думку фахівця, американці налаштовані серйозно і не так через Україну, як у зв’язку із нахабним втручанням Росії у внутрішній політичний процес США. І нові санкції будуть відчутними для комерційних компаній, які потребують глобальних фінансів, щоб розвиватися і модернізуватися. Жодна компанія, зазначає правник, не живе на власних коштах і бере позиковий капітал.

"Втім, компанія одного з найбільших російських олігархів Дерипаски – головного "обличчя санкцій" – вільно виходила на IPO (перший публічний продаж акцій приватної компанії – "24") на Лондонській біржі і залучала мільярди доларів, зокрема, від американських інвесторів. Україні треба дорослішати. Світ прагматичний. Німеччина може бути мотором санкцій в Європі, але при цьому спільно з Росією будувати газопровід "Північний потік-2". США можуть запроваджувати санкції, а в кожному американському цивільному "Боїнгу" є титанові сплави, видобуті на Уралі", – наголосив Друзенко.

Нагадаємо, 21 серпня Сполучені Штати розширили санкції проти Росії через її вороже кібервтручання. Крім того, раніше 24 канал повідомляв, що США запровадять нові санкції проти Кремля через отруєння у Великобританії колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Перший етап нових американських санкцій проти Росії розпочинається 22 серпня. Мовиться, перш за все, про введення обмежень на постачання до Росії продукції подвійного призначення.



Новий пакет санкцій Сполучених Штатів Америки проти Росії вступив у силу 27 серпня. Зокрема, Держдеп перестане видавати ліцензії на експорт зброї і продукції подвійного призначення до Росії, за винятком експорту в космічній галузі та у сфері цивільної авіації. Москву позбавлено будь-яких кредитів, кредитних гарантій і іншої фінансової підтримки з боку Америки.



Раніше 6 квітня США запровадили персональні санкції проти наближених до президента Росії Володимира Путіна олігархів. У переліку опинилось 38 російських багатіїв. Внаслідок санкцій російські олігархи загалом за один день втратили щонайменше 12 мільярдів доларів.