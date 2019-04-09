Чому Барна накинувся з кулаками на представника команди Зеленського: пояснення нардепа

Народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Олег Барна наголосив, що вважає представника команди Володимира Зеленського Святослава Юраша "дезертиром, що звинувачує у смертях українських воїнів не Путіна, а президента Порошенко". За словами політика, такі заяви власне його й розгнівали, відтак він вирішив розказати Юрашу всю правду за допомогою кулаків.

Напередодні у приміщенні телеканалу ZIK сталася сутичка між нардепом від БПП Олегом Барною та представником команди Зеленського Святославом Юрашем – парламентар схопив свого опонента за горло, кілька разів стусонув його та у підсумку порвав тому сорочку. Сталося це у коридорі, коли Юраш ішов до гримерки. Зауважимо, що Барна не брав участі у жодних ефірах і на канал приїхав спеціально.

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Як розповів Юраш, Барні не сподобалося те, що представник команди Зеленського обговорював тему Іловайської трагедії та згадував на тлі цього про Порошенка як головнокомандувача

Повторююсь, Петро Порошенко, як головнокомандувач мав вибір. Вибір між підкріпленням у Іловайськ і парадом. Він обрав парад. Стався котел, і тисячу кращих було втрачено. Цей вибір і численні інші ми не пробачимо "головнокомандувачу",

– зауважив член команди Зеленського.

Барна, зі свого боку, також підтвердив, що причиною такої його поведінки стали вищезазначені слова Юраша.

"Не можу спокійно дивитись, коли якась особина, що тікала від мобілізації, дезертир, звинувачує у смертях наших воїнів не Путіна, а головнокомандувача країни, який відродив армію, зупинив агресора та понад 300 раз був на передовій. Ця особина ще й обгаджує українську армію", – обурено наголосив він у ефірі ZIK.

За словами парламентаря, із цього "потрібно зробити висновки" щодо осіб, які "вдягнули вишиванку та агітують за неукраїнця. Нардеп також підкреслив, що це зневага до України, воїнів, української мови та віри.

"Не можна допустити, щоб ці дезертири давали оцінку тому, що робиться на сході. Вони ховалися за спини дітей та дружин. Я хочу до них звернутися: за будь-яких розкладів не допустимо здачі інтересів держави. Мир має бути лише через перемогу, бо не хочу, щоб мої діти служили на Сахаліні або гинули в Чесні чи в Сирії", – сказав Барна.

Щодо того, чи коректними були його дії, політик переконує, що не хоче бути "безхребетним політиком" в країні, що воює.

"Я не хочу мирно сидіти та спостерігати, як клоуни-дизертири паскудять мою армію та державу. Нам взагалі потрібно оголосити всеукраїнську громадську мобілізацію проти цього про кремлівського зеленого реваншу", – обурився він.

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Водночас Барна вважає, що якогось застосування сили щодо Юраша не було.

Я тільки його "попустив" та попередив, щоб більше не брехав і не давав оцінку бойовим діям, якщо є дезертиром та втікачем від мобілізації. Ще не вистачало б, щоб у нас президент був дезертиром під час війни,

– підсумував депутат.

До слова, у лютому президент Петро Порошенко нагородив Святослава Юраша орденом "За заслуги" III ступеня. Таку відзнаку той здобув за діяльність під час Революції Гідності.