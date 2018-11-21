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      Чому батьки кричать на дітей: фахівці назвали дві основні причини

      6 Читать новость на русском
      Оприлюднено дві основні причини, чому батьки кричать на своїх дітей
      Оприлюднено дві основні причини, чому батьки кричать на своїх дітей / Фото з відкритих джерел

      Виховувати дитину – непросто, оскільки завжди під час розмови з меншими слід тримати себе у руках. Однак не всім батькам це вдається, і вони починають кричати на дітей.

      Як пише ресурс La Vida Es Rica, існують дві основні причини, чому так відбувається.

      Читайте також: Постійний крик на дитину: які тривожні наслідки це матиме

      Перш за все, крик на дитину є наслідком втрати контролю над власними емоціями, в результаті чого стрес бере верх над людиною, і вона виливає увесь свій негатив на найближчих – на дітей.

      Психологія, поведінка, крик, батьки, діти

      Крім того, таким чином люди копіюють поведінку своїх батьків, які також кричали на дітей. Зазвичай це відбувається з представникам тих сімей, де було прийнято вирішувати конфлікти за допомогою крику. Відтак, діти це запам'ятають та у майбутньому будуть повторювати батьківські помилки.

      До слова, нещодавно відома українська телеведуча Маша Єфросиніна поділилася порадами, як не накричати та не зірватися на дитині. 

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Психологія Діти Здоров'я Здорове життя
      Джерело: 24 Канал
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