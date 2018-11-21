Чому батьки кричать на дітей: фахівці назвали дві основні причини

Виховувати дитину – непросто, оскільки завжди під час розмови з меншими слід тримати себе у руках. Однак не всім батькам це вдається, і вони починають кричати на дітей.

Як пише ресурс La Vida Es Rica, існують дві основні причини, чому так відбувається.

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Перш за все, крик на дитину є наслідком втрати контролю над власними емоціями, в результаті чого стрес бере верх над людиною, і вона виливає увесь свій негатив на найближчих – на дітей.

Крім того, таким чином люди копіюють поведінку своїх батьків, які також кричали на дітей. Зазвичай це відбувається з представникам тих сімей, де було прийнято вирішувати конфлікти за допомогою крику. Відтак, діти це запам'ятають та у майбутньому будуть повторювати батьківські помилки.

До слова, нещодавно відома українська телеведуча Маша Єфросиніна поділилася порадами, як не накричати та не зірватися на дитині.

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