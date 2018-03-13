Чому безпровідна зарядка iPhone приносить більшу шкоду смартфонам: пояснення експерта

Експерт провів декілька досліджень, в яких виявили, що використання безпровідної зарядки приносить велику шкоду смартфонам iPhone X і iPhone 8.

Про це повідомляють на ZDNet.

А все через те, що бездротова зарядка для гаджетів може призвести до більшого зносу батареї, ніж зарядка через кабель. Однак якого саме iPhone стосується така проблема, автор дослідження Едріан Кінгслі-Хьюз не відзначив.

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Шість місяців тому він почав користуватися бездротовим зарядним пристроєм і батарея його гаджета вже практично повністю зносилася. І це відбулось тільки 135 повних циклів зарядки.



Бездротова зарядка для iPhone 8

Для порівняння, Ендріан додав, що акумулятор його попереднього iPhone 6 Plus після 800 циклів зарядки і досі має 80 відсотків від початкової ємності. Експерт зазначив, що не лише флагманські iPhone мають такий прикрий недолік, – користувачі телефонів на базі Android також зіткнулися зі значним зносом акумуляторів при використанні бездротових зарядок.