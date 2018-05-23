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Чому безсоння небезпечне для здоров'я

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Чим небезпечне безсоння
Чим небезпечне безсоння / The Conversation

Лише кілька недоспаних ночей можуть порушити обмін речовин та збільшити вміст цукру у крові.

До такого висновку прийшли дослідники з Університету Боулдер. Наукова робота вчених опублікована в журналі PNAS.

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В експерименті взяли участь шість здорових чоловіків у віці до 30 років. Вони провели шість днів під наглядом медиків, які фіксувалися їх активність, дієту, сон і кількість одержуваного світла.

Перші два дні учасники жили за звичайним режимом, згодом їх поступово перевели на зворотний графік: усі активності і харчування відбувалися вночі, а спали добровольці вдень.

Кожні чотири години лікарі брали у чоловіків аналіз крові. Спеціальний прилад, який зробили в Університеті Боулдер, дозволив вченим дізнатися "розклад" роботи понад тисячі білків.

Чим небезпечне безсоння? Як виявили науковці, зміна режиму привела до деформацій в 129 з'єднаннях. Зокрема у глюкагоні, який спонукає печінку відправляти більше цукру у кровообіг.

Дослідження дозволило пояснити експертам, чому працівники нічних змін у середньому частіше хворіють на діабет, ніж люди, що працюють у звичайному режимі.

 

Теги: Здорове життя Здоров'я LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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