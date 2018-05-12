Чому безсоння таке небезпечне для вагітних

Якщо у вагітної жінки є проблеми зі сном, зокрема, безсоння чи апное, у неї підвищений ризик передчасних пологів.

Про це заявили співробітники Каліфорнійського університету, які аналізували стан двох груп жінок, передає Nashamama.

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Перша група жінок складалась з жінок, у яких були розлади сну, а друга – вагітні без розладів сну.

В результаті спостережень вчені з'ясували, що передчасні пологи (до 37-го тижня) у жінок з порушенням сну відбувалися у 14,6% випадків. У другій групі такий показник дорівнював 10,9%.

Якщо у вагітних було апное, то ризик передчасних пологів (раніше 34-го тижня) підвищувався більш, ніж вдвічі. При діагностованому безсонні ризик зростав майже вдвічі.

Медики наголошують – вагітні жінки повинні уважно стежити за якістю сну. Від цього залежатиме їхнє здоров'я і здоров'я малюка.