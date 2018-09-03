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Чому Білорусь дотримується нейтралітету у конфлікті України і Росії

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Білорусь дотримується нейтральної позиції у відносинах України і Росії
Білорусь дотримується нейтральної позиції у відносинах України і Росії / Фото з відкритих джерел

Білорусь намагається дотримуватися нейтральної позиції по відношенню як до України, так і до Російської Федерації через те, що відіграє у відносинах двох країн роль переговорного майданчика.

Про це розповів міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей в інтерв'ю ТУТ.BY.

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Як Росія ставиться до того, що ми зайняли таку нейтральну позицію по Україні і не визнали Крим російським? У нас з Росією немає суперечок з цього питання. Ми вважаємо, що якщо нам було запропоновано зіграти таку роль (переговорного майданчики, – 24 Канал), то ми повинні дотримуватися нейтральної позиції по відношенню до всіх учасників,
– зазначив дипломат.

Міністр додав, уряд Білорусі вважає своєю метою створити умови для більшого розуміння між Росією і Україною, тому всі дії влади зав'язані на "необхідності подолання конфронтації, а не на її посилення в нашому регіоні і в стосунках між слов'янськими державами".

За його словами, "конструктивна політика Білорусі, націлена на подолання цих конфронтаційних моментів в міждержавних відносинах" сприяла також і нормалізації відносин його країни з Заходом.

"Ми завжди говорили нашим європейським партнерам, що ми не є джерелом якогось зла чи джерелом нестабільності в регіоні, навпаки, ми намагаємося бути донором стабільності", – наголосив Макей.

Зазначимо, у білоруському Мінську проходять засідання Тристоронньої контактної групи за участю представників України, ОБСЄ та Росії, які розглядають питаня врегулювання конфлікту на Донбасі.

Теги: Новини політики Новини Росії Україна – Росія Новини України Новини Білорусі Новини Криму Анексія Криму
Джерело: 24 Канал
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