Чому більшість жінок імітують оргазм: відповідь психолога

Кандидат психологічних наук Ерін Купер розповіла, що жінки можуть відчувати необхідність "грати" під час сексу та демонструвати досягнення оргазму.

Дослідження показують, що від 50 до 65% жінок імітують оргазм, інформує Lifehacker.

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На її переконання, це залежить від поширеної у світі думки про те, що імітація насолоди збільшує задоволення чоловіка.

Психолог зазначає, що всі фактори можна поділити на два типи – ті, завдяки яким можна уникнути певних аспектів сексу та ті, які можуть покращити його якість.

Серед основних причин імітації оргазму – це бажання захистити партнера, завершити секс. Також таким чином жінка хоче уникнути переживання щодо власної сексуальності та збільшити власне збудження.

До того ж, канадські вчені виявили, що близько 25% чоловіків теж іноді прикидаються.

Акушер-гінеколог Ольга Білоконь запевняє, що відсутність оргазму під час сексу не є відхиленням, фригідністю чи захворюванням. За її словами, неважливо, які зони стимулює жінка, щоб це досягнути.

До того ж, оскільки бажання є рушієм сексуальності, чимало саме від нього залежить – яким буде секс. Вчені розповіли, які фактори впливають на формування лібідо.