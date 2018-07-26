Чому болить голова у дитини: основні причини

Інколи дитина може скаржитися на головний біль, найчастіше він виникає у дітей шкільного віку, ніж молодшого.

Про основні причини головного болю у немовлят та дітей розповів Костянтин Єлиневський, пише ТСН.

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У дітей грудного віку голова болить через процес адаптації до умов довкілля. Адаптаційні процеси можуть спричинити коливання внутрішньочерепного тиску.

Основні причини головного болю у дітей

Перевтома

Через велику напругу у дітей шкільного віку може боліти голова. Зняти його допоможуть активний відпочинок та прогулянки на свіжому повітрі.



Чому болить голова у дитини

Кисневе голодування

Головний біль може спричинити задушливе повітря, яке довго не провітрювали.

Неправильний режим харчування

У ковбасі та м’ясні продукти промислового виробництва, які містять нітрити (солі нітритної кислоти), які впливають на судини головного мозку.

Глистяні інвазії

До них відносять паразити, які проникають в організм людини і негативно впливають на нервову систему та головний мозок – аскариди, лямблії.

Респіраторні вірусні інфекції

Головний біль виникає через токсини, які утворюють віруси.



Головний біль виникає через віруси​



Підвищення температури тіла під час РВІ до понад 38 градусів.

Мігрень

Основними симптомами є інтенсивний головний біль у лобовій частині голови, який погано знімають знеболювальні препарати.