Чому болить голова у дитини: основні причини
Інколи дитина може скаржитися на головний біль, найчастіше він виникає у дітей шкільного віку, ніж молодшого.
Про основні причини головного болю у немовлят та дітей розповів Костянтин Єлиневський, пише ТСН.
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У дітей грудного віку голова болить через процес адаптації до умов довкілля. Адаптаційні процеси можуть спричинити коливання внутрішньочерепного тиску.
Основні причини головного болю у дітей
Перевтома
Через велику напругу у дітей шкільного віку може боліти голова. Зняти його допоможуть активний відпочинок та прогулянки на свіжому повітрі.
Чому болить голова у дитини
Кисневе голодування
Головний біль може спричинити задушливе повітря, яке довго не провітрювали.
Неправильний режим харчування
У ковбасі та м’ясні продукти промислового виробництва, які містять нітрити (солі нітритної кислоти), які впливають на судини головного мозку.
Глистяні інвазії
До них відносять паразити, які проникають в організм людини і негативно впливають на нервову систему та головний мозок – аскариди, лямблії.
Респіраторні вірусні інфекції
Головний біль виникає через токсини, які утворюють віруси.
Головний біль виникає через віруси
Підвищення температури тіла під час РВІ до понад 38 градусів.
Мігрень
Основними симптомами є інтенсивний головний біль у лобовій частині голови, який погано знімають знеболювальні препарати.
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