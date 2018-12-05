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      Чому болить голова в потилиці та інших точках: причини і поради

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      Чому болить голова в потилиці та інших точках - причини головного болю
      Чому болить голова в потилиці та інших точках / diagnoz03.in.ua

      Головний біль зараз турбує ледь не кожного – через зміну погоди, магнітні бурі, стреси та багато іншого. Але не варто забувати, що серед причин можуть бути перепади тиску чи, наприклад, через гайморит.

      За характером та місцем болю можна визначити причини недуги, та призначити павильне лікування, передає "МедОбоз".

      Читайте також: Чому болить голова вранці: найпоширеніші причини

      Причини головного болю: пульсуючий біль з лівого або правого боку голови

      Зазвичай, біль у цьому місці є тупим і давить, різким або пекучим. Якщо разом з болем у вас різка реакція на світло, нудота, озноб або гостра реакція на запахи – це мігрень. У такому випадку, щоб полегшити самопочуття, варто випити гарячого чорного чаю і знеболювальний засіб класу триптанів.

      Причини головного болю: біль при нахилі голови вперед

      Якщо у вас відчуття, наче голова затиснута у лещата, і біль супроводжується спазмами, а при нахилі голови вперед неприємне відчуття посилюється – це біль напруги. Покращити самопочуття допоможе розслабляючий масаж та знеболювальні ліки з вмістом аспірину.

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      Причини головного болю: різкий біль в оці, наче свердлить голову

      Такий біль часто з'являється в комплексі з відчуттям печіння обличчя та почервонінням шкіри, закладеним носом та сльозами. І такі неприємні відчуття можуть переслідувати вас до 8 разів на добу – у вас, найімовірніше, кластерний головний біль.

      Рятуватись від болю варто лікарськими засобами-триптанами та кисневими масками. Окрім того, обов'язково необхідно звернутись до лікаря, адже такий головний біль може свідчити про серйозну патологію, зокрема, судин головного мозку.

      Причини головного болю: тупий біль по всій голові

      Якщо у вас такий головний біль супроводжується гудінням у вухах, відчувається запаморочення, слабкість та холод у кінцівках – у вас знижений тиск.

      У такому випадку спробуйте з'їсти шматок чорного шоколаду або міцної кави. Якщо це вам не допоможе, то прийміть препарат для нормалізації тиску.

      via GIPHY

      Причини головного болю: болить голова в потилиці

      Нудота, закладеність вух, терпнуть руки, "мушки" перед очима та біль, що давить – у вас підвищений тиск.

      Необхідно виміряти артеріальний тиск і якщо він становить 140/90 і вище – викликайте "швидку", а поки їхатимуть медики – прийміть препарат для нормалізації тиску. Також можна спробувати полегшити стан гарячим компресом, прикладеним до ніг, і холодним – до голови.

      Читайте також: Медики змінили норми артеріального тиску

      Причини головного болю: голова "ось-ось вибухне"

      Коли разом з головним болем проявляється слабкість, нудота – це ознаки інтоксикації. У такому випадку спершу необхідно промити шлунок і випити сорбент та препарат з аспірином, парацетамолом або ібупрофеном.

      Причини головного болю: відчуття тиску на верхній частині голови

      Якщо такий біль "розходиться" по всій голові, є нудота, ви неуважні та нервуєтесь – це наслідки недосипу і пережитого стресу. Випийте седативний засіб, наприклад, валеріану або м'ятний чи мелісовий чай. І обов'яково необхідно виспатись.

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      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Лікування Серцево-судинні захворювання
      Джерело: 24 Канал
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