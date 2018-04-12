Чому болить голова вранці: найпоширеніші причини

Головний біль вранці може з'являтись з різних причин, у деяких випадках навіть варто звертатись по допомогу до лікаря.

Про це повідомляє Medicalnewstoday.

Алкоголь і психотропні речовини. За даними досліджень, ті, хто зловживав ввечері алкоголем, вранці страждали від головного болю. Люди, які споживають психотропні препарати, якими лікують депресію, тривожність та безсоння, теж мають головні болі вранці.

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Також головний біль з'являється через недосипання – у дорослому віці медики рекомендують спати щонайменше 7-8 годин на добу. Якщо спати менше 6-ти або більше 8,5 години – вранці болітиме голова.

Головний біль вранці може з'явитись через проблеми зі сном – хропете, часто прокидаєтеся вночі, рясно потієте під час сну та відчуваєте сонливість вдень. Зазвичай, така проблема виникає через апное — тимчасове припинення дихальних рухів. При цьому захворюванні під час сну дихання стає дуже поверхневим або навіть ненадовго припиняється. У такому випадку людину мучитимуть часті головні болі вранці.

Вранці може боліти голова через бруксизм

Депресія та відчуття тривоги також часто призводять до хронічних головних болів вранці. Зокрема, тривожність і депресія часто супроводжуються безсонням.

Ще однією причиною головного болю може бути бруксизм – захворювання, яке харктеризується сильно стисненими зубами і скреготом ними під час сну. Бруксизм вважається руховим розладам і викликає серйозні головні болі.

Також головний біль може бути симптомом серйозних проблем зі здоров'ям – високий тиск, пухлини мозку, травми, інсульт та інше.

Фахівці рекомендують звертатися до лікаря, коли біль голови повторюється щонайменше двічі в тиждень, коли з'являється різкий сильний біль і судоми у шиї, або ж головний біль супроводжується помутнінням чи втратою свідомості та слабкістю.

А щоб покращити якість сну, варто мати графік – лягати спати і вставати в один і той же час. Також медики рекомендують регулярно займатись спортом, не зависати перед сном у ґаджетах, уникати вживання кави, алкоголю. А гарно розслабитися перед сном допоможе ванна та чашка теплого молока.