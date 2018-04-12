21:47
12 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
5°C
11°C 5°C
  • п'ятниця
    19°C 5°C
  • субота
    17°C 7°C
  • неділя
    21°C 10°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Алкогольна допомога в Сирію. Наскільки
Вєсті Кремля
21:40, сьогодні
Вєсті.UA. Кличко змінює професію. Допомога від Нестора-Байкописця
Вєсті.UA
20:29, сьогодні
Корупційні схеми медуніверситету імені Богомольця: викриття махінацій
ЦРУ
09:30, 11 квітня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Базарна естетика дев’яностих
Згадати все
20:38, 9 квітня
Телеканал новин 24 Новини Здорове життя
ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

Чому болить голова вранці: найпоширеніші причини

1639
Чому болить голова вранці
Чому болить голова вранці / likuvan.in.ua

Головний біль вранці може з'являтись з різних причин, у деяких випадках навіть варто звертатись по допомогу до лікаря.

Про це повідомляє Medicalnewstoday.

Алкоголь і психотропні речовини. За даними досліджень, ті, хто зловживав ввечері алкоголем, вранці страждали від головного болю. Люди, які споживають психотропні препарати, якими лікують депресію, тривожність та безсоння, теж мають головні болі вранці.

Читайте також: Сушарки для рук небезпечні для здоров’я, – вчені

Також головний біль з'являється через недосипання – у дорослому віці медики рекомендують спати щонайменше 7-8 годин на добу. Якщо спати менше 6-ти або більше 8,5 години – вранці болітиме голова.

Головний біль вранці може з'явитись через проблеми зі сном – хропете, часто прокидаєтеся вночі, рясно потієте під час сну та відчуваєте сонливість вдень. Зазвичай, така проблема виникає через апное — тимчасове припинення дихальних рухів. При цьому захворюванні під час сну дихання стає дуже поверхневим або навіть ненадовго припиняється. У такому випадку людину мучитимуть часті головні болі вранці.

Чому болить голова вранці

Вранці може боліти голова через бруксизм

Депресія та відчуття тривоги також часто призводять до хронічних головних болів вранці. Зокрема, тривожність і депресія часто супроводжуються безсонням.

Ще однією причиною головного болю може бути бруксизм – захворювання, яке харктеризується сильно стисненими зубами і скреготом ними під час сну. Бруксизм вважається руховим розладам і викликає серйозні головні болі.

Також головний біль може бути симптомом серйозних проблем зі здоров'ям – високий тиск, пухлини мозку, травми, інсульт та інше.

Фахівці рекомендують звертатися до лікаря, коли біль голови повторюється щонайменше двічі в тиждень, коли з'являється різкий сильний біль і судоми у шиї, або ж головний біль супроводжується помутнінням чи втратою свідомості та слабкістю.

А щоб покращити якість сну, варто мати графік – лягати спати і вставати в один і той же час. Також медики рекомендують регулярно займатись спортом, не зависати перед сном у ґаджетах, уникати вживання кави, алкоголю. А гарно розслабитися перед сном допоможе ванна та чашка теплого молока.

via GIPHY

Теги: LifeStyle Лікування Здоров'я Здорове життя
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Українські заробітчани в Польщі: як зміняться правила
сьогодні, 20:01 Українські заробітчани в Польщі: як зміняться правила
Яніна Ткачук 11367
День космонавтики: Путівник Галактикою
сьогодні, 09:15 День космонавтики: Путівник Галактикою
Ніхто не зрозуміє, що таке війна, доки поруч не впаде міна, – 18-річний доброволець
сьогодні, 19:03 Ніхто не зрозуміє, що таке війна, доки поруч не впаде міна, – 18-річний доброволець
833
Путин оказался в положении цугцванга: каждое его действие ведет к постоянному ухудшению
сьогодні, 17:01 Путин оказался в положении цугцванга: каждое его действие ведет к постоянному ухудшению
Семен Кабакаєв 1812
Дорж Бату: Космос набагато ближчий, ніж ми думаємо
сьогодні, 16:01 Дорж Бату: Космос набагато ближчий, ніж ми думаємо
Євгенія Мазур 1388
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук