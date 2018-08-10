Чому болить шия: симптоми корінцевого синдрому

Біль у шийному відділі часто може віддавати ще у руку, ключицю. Це стається через те, що нервові закінчення затискаються зміщеними або пошкодженими хребцями шийного відділу.

Про це розповіла остеопат Ірина Пахомова, передає Оbozrevatel.

Корінцевий синдром — це невралгічний синдром, що виникає через здавлення спинномозкових нервів (спинномозкових корінців).

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Симптоми корінцевого синдрому:

- шийний больовий синдром поширюється на лопатку, після чого може дійти до передпліччя та грудної клітки;

- не можете підняти руку, біль стає нестерпним;

- пальці перестають слухатися, шкіра німіє, відчуваєте "мурашки";

- по кілька годин і навіть днів мучить головний біль і біль у шиї;

Симптоми корінцевого синдрому

8 хребців: цікаві факти про порушення в кожному з них

1. I і II корінці не схильні до патологічних змін.

2. III може давати больове відчуття прострілу та синдром запалення під'язикового нерва. Як наслідок – можливі труднощі при пережовуванні, може збільшитися і розпухнути язик.

3. IV корінець дасть болючі відчуття в районі надпліччя і на плечах.

4. Разом же III і IV можуть спричинити до ускладненого ковтання, тривалої гикавки. Навіть може опуститись печінка.

5. V корінець не дозволить відвести руку в бік без відчуття болю у м'язах.

6. VI дасть больовий синдром у шиї, зверху лопатки і передпліччя. Віддавати біль може також в перший палець руки.

7. VII хребець найчастіше турбує пацієнтів. Біль локалізується позаду плеча і опускається аж до другого і третього пальців рук.

8. Захворювання VIII корінця дасть відчуття болю в районі внутрішньої поверхні руки, який може сягти мізинця. Пальці рук можуть частенько "нити", особливо на зміну погоди.

Корінцевий синдром можна лікувати, але важливо вчасно звернутись до лікаря.

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