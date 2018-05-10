Чому болить шлунок під час вагітності: поширені причини

Під час вагітності жінки часто зіштовхуються з виникненням проблем зі здоров’ям. Найбільш поширеною з них є – біль в шлунку.

Річ у тім, що під час вагітності росте матка, яка тисне на всі органи поруч, пише "Наша мама".

Читайте також: У чому небезпека домашніх пологів: важливі моменти

Таким чином, шлунок починає працювати вдвічі швидше, це може спричинити біль в органі, також страждають й інші органи.

Основні причини болю в шлунку під час вагітності:

– токсикоз, ранній і пізній;

– нетравлення;

– сильні фізичні навантаження;

– алергічні реакції;

– метеоризм;

– постійні стреси;

– печія;

– запори при вагітності;

– напруга м'язів живота;

– загострення хронічних захворювань шлунково–кишкового тракту – гастриту, виразкової хвороби та інше.

До слова, виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що популярного діагнозу "тонус або гіпертонус матки", який можуть почути пацієнтки від лікаря на ранніх термінах вагітності, не існує.