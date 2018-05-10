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Чому болить шлунок під час вагітності: поширені причини

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Біль у шлунку під час вагітності
Біль у шлунку під час вагітності / parents.com

Під час вагітності жінки часто зіштовхуються з виникненням проблем зі здоров’ям. Найбільш поширеною з них є – біль в шлунку.

Річ у тім, що під час вагітності росте матка, яка тисне на всі органи поруч, пише "Наша мама".

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Таким чином, шлунок починає працювати вдвічі швидше, це може спричинити біль в органі, також страждають й інші органи.

Основні причини болю в шлунку під час вагітності:

– токсикоз, ранній і пізній;

– нетравлення; 

– сильні фізичні навантаження;

– алергічні реакції;

– метеоризм;

– постійні стреси;

– печія;

– запори при вагітності;

– напруга м'язів живота;

– загострення хронічних захворювань шлунково–кишкового тракту – гастриту, виразкової хвороби та інше.

До слова, виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що популярного діагнозу "тонус або гіпертонус матки", який можуть почути пацієнтки від лікаря на ранніх термінах вагітності, не існує.

Теги: Здорове життя Здоров'я Вагітність і діти
Джерело: 24 Канал
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