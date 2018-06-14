Чому болить спина під час вагітності: основні причини
Під час вагітності жінки неодноразово скаржаться на біль у спині. Деякі лікарі пов’язують це з дефіцитом кальцію.
Акушер-гінеколог Ольга Білоконь розповіла про причини болю, пише MedOboz.
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Вона пояснила, що біль у спині немає нічого спільного з дефіцитом кальцію.
Основною причиною болю у попереку (у 90% випадків) є механічні фактори. До них можна віднести збільшення навантаження на м'язи спини в зв'язку з ростом у вагітної матки і зміщенням центру ваги тіла.
Виникає біль у спині через с слабкість м'язів черевної стінки, затримання рідини у тканинах та зменшення рухливості суглобів. Останнє відбувається при гормональних змінах.
До слова, виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун назвала напої, які можуть викликати ожиріння, діабет 2 типу та карієс у дітей.
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