Чому болить спина під час вагітності: основні причини

Під час вагітності жінки неодноразово скаржаться на біль у спині. Деякі лікарі пов’язують це з дефіцитом кальцію.

Акушер-гінеколог Ольга Білоконь розповіла про причини болю, пише MedOboz.

Читайте також: 7 речей, які категорично не можна робити вагітним

Вона пояснила, що біль у спині немає нічого спільного з дефіцитом кальцію.

Основною причиною болю у попереку (у 90% випадків) є механічні фактори. До них можна віднести збільшення навантаження на м'язи спини в зв'язку з ростом у вагітної матки і зміщенням центру ваги тіла.

Виникає біль у спині через с слабкість м'язів черевної стінки, затримання рідини у тканинах та зменшення рухливості суглобів. Останнє відбувається при гормональних змінах.

До слова, виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун назвала напої, які можуть викликати ожиріння, діабет 2 типу та карієс у дітей.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.