Чому болять руки: основні причини виникнення артрозу

Артроз – це захворювання суглобів, викликане дегенерацією суглобового хряща. Воно спричиняє порушення рухливості суглоба, яке викликає неприємний біль.

Про це розповів ортопед-травматолог Роман Родак, передає "Сегодня".

Артроз пальців рук – вікове захворювання, адже старіють всі тканини організму, погіршується засвоєння кальцію і відбуваються гормональні зміни. Але недуга продовжує "молодшати", від неї страждають не лише старші люди.

Читайте також: Як розпізнати артрит: основні симптоми

Зі слів лікаря, артроз провокують такі приховані ризики, як нездорове харчування, дефіцит аспірину і звисаючі зі столу лікті. Також на розвиток хвороби впливає генетична схильність.

1. Однією з них є поганий кровообіг – якщо хрящова тканина погано забезпечується кров'ю, вона хронічно недоотримує поживні речовини, через це швидше старіє.

Що робити? Варто гуляти на свіжому повітрі щодня по 5 км. Адже литкові м'язи – це "помпа", яка прокачує не менше 40% всього обсягу крові в організмі людини. Також корисними будуть підйоми сходами, амплітудний рух ступнями від себе і на себе, піднімання і опускання на стопу тощо.

Читайте також: 3 хвороби, які провокують виникнення артрозу

Щоб покращити кровообіг, варто їсти ягоди, фрукти і овочі червоного кольору. І важливо слідкувати за питним режимом. Уникайте солодкої газованої води, снеків і фастфуду.

2. Якщо в організмі знизився рівень колагену (гіалурон і колагенові волокна утворюють хрящову тканину), організму бракує вітамінів А (гарбуз, морква, печінка), Е (рослинна олія, сир, горіхи) і бульйонів на основі яловичих кісток і хрящів.

Нищити колаген в організмі може і питна вода, у якій багато фтору. Особливо варто звернути увагу на це жителям Луганщини, Черкащини, Чернігівщини, Сумщини та Харківщини. А вода Полтавської, Кіровоградської, Дніпровської і Донецької областей має завищений рівень фтору, тож краще використовувати бутильовану воду.

3. Якщо при роботі за комп'ютером лікті лежать не на столі – затискається нерв у зап'ясті, відповідно, погіршується кровообіг всіх частин кисті і збільшується їх зношування. Якщо ви відчуваєте біль у кисті, лікті або плечі, оніміння руки або поколювання – негайно зверніться до лікаря.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі ​Здоров'я.