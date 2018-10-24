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      Чому болять руки: основні причини виникнення артрозу

      1983 Читать новость на русском
      Артроз
      Артроз / gradskiportal018.rs

      Артроз – це захворювання суглобів, викликане дегенерацією суглобового хряща. Воно спричиняє порушення рухливості суглоба, яке викликає неприємний біль.

      Про це розповів ортопед-травматолог Роман Родак, передає "Сегодня".

      Артроз пальців рук – вікове захворювання, адже старіють всі тканини організму, погіршується засвоєння кальцію і відбуваються гормональні зміни. Але недуга продовжує "молодшати", від неї страждають не лише старші люди.

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      Зі слів лікаря, артроз провокують такі приховані ризики, як нездорове харчування, дефіцит аспірину і звисаючі зі столу лікті. Також на розвиток хвороби впливає генетична схильність.

      1. Однією з них є поганий кровообіг – якщо хрящова тканина погано забезпечується кров'ю, вона хронічно недоотримує поживні речовини, через це швидше старіє.

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      Що робити? Варто гуляти на свіжому повітрі щодня по 5 км. Адже литкові м'язи – це "помпа", яка прокачує не менше 40% всього обсягу крові в організмі людини. Також корисними будуть підйоми сходами, амплітудний рух ступнями від себе і на себе, піднімання і опускання на стопу тощо.

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      Щоб покращити кровообіг, варто їсти ягоди, фрукти і овочі червоного кольору. І важливо слідкувати за питним режимом. Уникайте солодкої газованої води, снеків і фастфуду.

      2. Якщо в організмі знизився рівень колагену (гіалурон і колагенові волокна утворюють хрящову тканину), організму бракує вітамінів А (гарбуз, морква, печінка), Е (рослинна олія, сир, горіхи) і бульйонів на основі яловичих кісток і хрящів.

      Нищити колаген в організмі може і питна вода, у якій багато фтору. Особливо варто звернути увагу на це жителям Луганщини, Черкащини, Чернігівщини, Сумщини та Харківщини. А вода Полтавської, Кіровоградської, Дніпровської і Донецької областей має завищений рівень фтору, тож краще використовувати бутильовану воду.

      3. Якщо при роботі за комп'ютером лікті лежать не на столі – затискається нерв у зап'ясті, відповідно, погіршується кровообіг всіх частин кисті і збільшується їх зношування. Якщо ви відчуваєте біль у кисті, лікті або плечі, оніміння руки або поколювання – негайно зверніться до лікаря.

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      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі ​Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Медицина Лікування Профілактика захворювань
      Джерело: 24 Канал
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