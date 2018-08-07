Чому бульйон може становити серйозну небезпеку для здоров'я

Бульйон, який є основою для приготування багатьох страв у закладах громадського харчування, може бути дуже шкідливим для людини.

Дієтологи рекомендують не споживати у закладах харчування страви, які можуть бути приготовані на бульйоні, зокрема, це стосується плову та локшини, передає Аif.

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Якщо м'ясо придбане у супермаркеті чи на ринку, потрібно зливати воду, у якій варилася курка, свинина або яловичина.

Адже м'ясо від великих постачальників часто серйозно "накачане" антибіотиками, гормонами та іншими шкідливими речовинами, які прискорюють ріст тварин і птиці.

Ці речовини можуть бути для людини дуже небезпечними. Адже через постійне вживання антибіотиків з їжею бактерії стають стійкими до ліків. Тож при серйозному захворюванні терапія антибіотиками може не подіяти.

Тож найкраще купувати курятину, яловичину та свинину у перевірених постачальників, які не вигодовують птицю та тварин небезпечними речовинами.

Фахівці радять купувати відразу суповий набір або відокремлювати м'ясо від кісток і варити бульйон виключно на них. А саме м'ясо рекомендують проварити окремо кілька разів у воді, яку після цього виливають. І тоді вже готове м'ясо додавати у бульйон.

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