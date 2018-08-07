15:15
7 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
26°C 17°C
  • середа
    26°C 15°C
  • четвер
    26°C 17°C
  • п'ятниця
    28°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ВИБУХ У БОЛОНЬЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Конкурент Лаврова. Нові докази двійників Путіна
Вєсті Кремля
21:12, 6 серпня
Вєсті.UA. Нова суперсила Ляшка. Секрети заробітку Насірова
Вєсті.UA
20:35, 6 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Здорове харчування
ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ВИБУХ У БОЛОНЬЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Чому бульйон може становити серйозну небезпеку для здоров'я

306 Читать новость на русском
Чому бульйон небезпечний для організму
Чому бульйон небезпечний для організму / radka.in.ua

Бульйон, який є основою для приготування багатьох страв у закладах громадського харчування, може бути дуже шкідливим для людини.

Дієтологи рекомендують не споживати у закладах харчування страви, які можуть бути приготовані на бульйоні, зокрема, це стосується плову та локшини, передає Аif.

Читайте також: Як уберегти печінку: прості правила

Якщо м'ясо придбане у супермаркеті чи на ринку, потрібно зливати воду, у якій варилася курка, свинина або яловичина.

Адже м'ясо від великих постачальників часто серйозно "накачане" антибіотиками, гормонами та іншими шкідливими речовинами, які прискорюють ріст тварин і птиці.

via GIPHY

Ці речовини можуть бути для людини дуже небезпечними. Адже через постійне вживання антибіотиків з їжею бактерії стають стійкими до ліків. Тож при серйозному захворюванні терапія антибіотиками може не подіяти.

Тож найкраще купувати курятину, яловичину та свинину у перевірених постачальників, які не вигодовують птицю та тварин небезпечними речовинами.

Фахівці радять купувати відразу суповий набір або відокремлювати м'ясо від кісток і варити бульйон виключно на них. А саме м'ясо рекомендують проварити окремо кілька разів у воді, яку після цього виливають. І тоді вже готове м'ясо додавати у бульйон.

via GIPHY

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здоров'я Поради Здорове харчування
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Московский экзархат высасывает "геноцид веры" из пальца
сьогодні, 15:01 Московский экзархат высасывает "геноцид веры" из пальца
Злой Одессит
Пол Манафорт: уроки для украинских лоббистов
сьогодні, 12:01 Пол Манафорт: уроки для украинских лоббистов
Катерина Одарченко
Маестро на всі руки: легендарному солісту Iron Maiden Брюсу Дікінсону – 60!
сьогодні, 10:01 Маестро на всі руки: легендарному солісту Iron Maiden Брюсу Дікінсону – 60!
Анатолій Яворський
Что делать, если ваш ребенок не поступил в университет в этом году
сьогодні, 08:44 Что делать, если ваш ребенок не поступил в университет в этом году
Володимир Співаковський
Технології часів Кучми: як Порошенко маніпулює нами за рахунок держбюджету
6 серпня, 23:00 Технології часів Кучми: як Порошенко маніпулює нами за рахунок держбюджету
Сергій Лещенко
Науковці зробили важливе відкриття про шашлик
 29 березня , 06:09
Збиття "Боїнга" на Донбасі: ЗМІ назвали імена головних підозрюваних
 12 березня , 18:23
У Луганську пролунав вибух
 22 листопада 2017 , 22:18
Стоматологи назвали продукт, який може очистити зуби не гірше зубної пасти
 12 листопада 2017 , 17:42
Усик прокоментував селфі з росіянином Гассієвим
 4 лютого , 17:36
У "Vodafone-Україна" висунули бойовикам ультиматум
 24 січня , 21:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук