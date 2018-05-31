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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Чому бути "совою" – шкідливо: пояснення вчених

281 Читать новость на русском
Чому бути
Чому бути "совою" шкідливо / hamburg.mitvergnuegen.com

Науковці припускають, що проблеми зі здоров'ям часто пов'язані зі способом життя людей.

Такий життєвий цикл, коли людина себе добре почуває вночі, тягне за собою чималі ризики для здоров’я, пише TIME.

Зі слів науковців, більшість "сов" можуть мати вкоріненим хронотип у ДНК, і близько 50% – це генетика.

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Недоліки "сов"

"Сови" мають на 30% більші шанси мати підвищений артеріальний тиск та діабет, ніж "жайворонки". Також "сови" менш схильні до фізичних вправ – вони більше часу сидять.

Окрім того, харчування пізно вночі може призвести до набору ваги. Очевидно, що через активне життя вночі "сови" менше сплять. Вони більш схильні до ризикованих вчинків, самотності, депресії та тривожних розладів, у порівнянні з "жайворонками".

via GIPHY

Переваги "сов"

Такі люди більш схильні до соціальних зв'язків, вони мають вищий рівень когнітивних здібностей та продуктивніші і креативніші, ніж "жайворонки".

via GIPHY

 

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я дослідження
Джерело: 24 Канал
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