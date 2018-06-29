Чому чистити зуби відразу після сніданку шкідливо

Британські вчені спростували міф про те, що зуби потрібно чистити як мінімум двічі на день – вранці і ввечері.

З їх слів, найчастіше на сніданок люди їдять продукти з великим вмістом кислот, тому звичка чистити зуби відразу після сніданку шкодить зубній емалі, руйнуючи її, передає "Сегодня".

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Науковці з Британії рекомендують після сніданку почекати щонайменше годину, а вже потім йти чистити зуби. Найкраще проводити процедури гігієни ротової порожнини вдень та перед сном.

Також вчені зазначають, після процедури не варто користуватись ополіскувачами. Разом з залишками зубної пасти вони також шкодить емалі.

Найкраще обполіскувати порожнину рота вдень і після цього протягом 30 хвилин не приймати жодної їжі та напоїв.

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