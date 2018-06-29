09:12
29 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
27°C
27°C 20°C
  • субота
    24°C 15°C
  • неділя
    17°C 12°C
  • понеділок
    16°C 10°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін на дні. 10 заповідей Рогозіна
Вєсті Кремля
21:57, 28 червня
Вєсті.UA. Купол для депутатів. Кличко завітав на свято Гепи
Вєсті.UA
19:37, 28 червня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 червня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. Товариські суди
Згадати все
22:53, 26 червня
Телеканал новин 24 Новини Здорове життя

Чому чистити зуби відразу після сніданку шкідливо

783 Читать новость на русском
Чистити зуби відразу після сніданку шкідливо
Чистити зуби відразу після сніданку шкідливо / ukr.segodnya.ua

Британські вчені спростували міф про те, що зуби потрібно чистити як мінімум двічі на день – вранці і ввечері.

З їх слів, найчастіше на сніданок люди їдять продукти з великим вмістом кислот, тому звичка чистити зуби відразу після сніданку шкодить зубній емалі, руйнуючи її, передає "Сегодня".

Читайте також: Коли категорично не можна пити воду: 5 фактів

Науковці з Британії рекомендують після сніданку почекати щонайменше годину, а вже потім йти чистити зуби. Найкраще проводити процедури гігієни ротової порожнини вдень та перед сном.

Також вчені зазначають, після процедури не варто користуватись ополіскувачами. Разом з залишками зубної пасти вони також шкодить емалі.

Найкраще обполіскувати порожнину рота вдень і після цього протягом 30 хвилин не приймати жодної їжі та напоїв.

via GIPHY

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Медицина
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук