Чому чоловік може втратити інтерес до жінки

Психологи зазначають, що чоловіки можуть несподівано покинути жінку через зовсім прості та очевидні речі.

Коли у стосунках з чоловіком ніби все гаразд, але згодом він йде з вашого життя несподівано, про це можуть свідчити деякі причини, передає Nashamama.

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Зі слів психологів, однією з таких причин є бажання жінки змінити чоловіка. Також чимало чоловіків не люблять, якщо жінка хоче з ними конкурувати і постійно говорить, що сильна і незалежна.

Жінка надто багато розмовляє – ще одна з причин, через які представник сильної статі може піти від неї.

Чоловік може піти від жінки, якщо вона його наполегливо намагатиметься змінити

Також чоловікам не подобаються жінки, які постійно згадують минуле і продовжують ним жити.

Для когось переломним може стати такий факт, що жінка не розуміє жартів чоловіка і часто скаржиться на кепське самопочуття. Ну і якщо жінка не цікава сама собі, не стежить за собою – це теж може стати причиною піти.

До слова, на думку американських психологів, для хорошого самопочуття корисніше бути самотнім, ніж терпіти наслідки частих конфліктів у парі, які згодом призводять до погіршення здоров'я.

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