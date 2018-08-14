00:44
15 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
32°C 20°C
  • четвер
    29°C 20°C
  • п'ятниця
    31°C 21°C
  • субота
    32°C 21°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Некрофілія Поклонської. "Голос 60+"
Вєсті Кремля
20:15, 14 серпня
Вєсті.UA. Ляшко ґвалтує українців. Адвокат диявола Шуфрич
Вєсті.UA
19:37, 14 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Здорове життя
ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Чому чоловік може втратити інтерес до жінки

496 Читать новость на русском
Чому чоловік може втратити інтерес до жінки
Чому чоловік може втратити інтерес до жінки / stm.net.ua

Психологи зазначають, що чоловіки можуть несподівано покинути жінку через зовсім прості та очевидні речі.

Коли у стосунках з чоловіком ніби все гаразд, але згодом він йде з вашого життя несподівано, про це можуть свідчити деякі причини, передає Nashamama.

Читайте також: Що таке "сигнал смерті": вчені розгадали ще один секрет людства

Зі слів психологів, однією з таких причин є бажання жінки змінити чоловіка. Також чимало чоловіків не люблять, якщо жінка хоче з ними конкурувати і постійно говорить, що сильна і незалежна.

Жінка надто багато розмовляє – ще одна з причин, через які представник сильної статі може піти від неї.

Чому чоловік може втратити інтерес до жінки

Чоловік може піти від жінки, якщо вона його наполегливо намагатиметься змінити

Також чоловікам не подобаються жінки, які постійно згадують минуле і продовжують ним жити.

Для когось переломним може стати такий факт, що жінка не розуміє жартів чоловіка і часто скаржиться на кепське самопочуття. Ну і якщо жінка не цікава сама собі, не стежить за собою – це теж може стати причиною піти.

До слова, на думку американських психологів, для хорошого самопочуття корисніше бути самотнім, ніж терпіти наслідки частих конфліктів у парі, які згодом призводять до погіршення здоров'я.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здорове життя LifeStyle Здоров'я Психологія
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 14 серпня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика
 10 січня , 16:03
Чому не варто поступатись місцем літнім людям: пояснення медиків
 8 листопада 2017 , 22:24
Чим загрожує жінці відсутність сексу
26 жовтня 2017 , 22:11
Це несправедливо, – екс-керівник Генштабу вказав на цинізм Заходу щодо України
8 квітня , 22:54
Пенсійна реформа: стало відомо, яку доплату пенсіонери отримають у листопаді
 1 листопада 2017 , 13:58
Священик, що влаштував "п’яну" ДТП на Рівненщині, виявився рецидивістом
 9 листопада 2017 , 20:47
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук