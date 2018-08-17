Чому чоловікам треба їсти яловичину

Яловичину необхідно споживати чоловікам зрілого віку, адже через брак протеїну почне розвиватись поступова втрата м’язової маси або саркопенія.

Про це заявили науковець Стюарт Філіпс та колеги з Університету Макмастера у Канаді, передає Zhyvyaktyvno.

Науковці провели експеримент, у якому взяли участь чоловіки, середній вік яких становив 59 років.

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Саркопенія є загальною ознакою старіння, яка створює значні фактори ризику розвитку інвалідності у похилому віці. Тож яловичину чоловікам їсти необхідно.

Як визначили науковці, чоловікам зрілого віку достатньо 170 г яловичини, щоб відновити рівень протеїнів м’язів після фізичних вправ.

Саме споживання такої порції м'яса необхідне для стимуляції міофібриляру (синтезу протеїнів м’язів), яке не відбудеться при меншій кількості.

Що таке саркопенія? Це вікова атрофічна дегенеративна зміна скелетної мускулатури, що призводить до поступової втрати м'язової маси і сили.

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