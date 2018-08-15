Чому чоловікам варто завести дома кота

Погладжування кішок та їхнє муркотання сприяє зниженню артеріального тиску та психологічної напруги завдяки ефекту зняття статичної електрики.

Про це розповіли дослідники з Единбурга, передає Мaximum.

Вони проаналізували стан здоров'я понад 10 тисяч осіб віком від 40 до 85 років, які мають домашніх тварин. Результат виявися приголомшливим – господарі кішок на 18-20% рідше страждають від інфарктів та інсультів, ніж люди, які не мають тварин.

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Саме кішки позитивно впливають на здоров'я людини – погладжування тварин сприяє зниженню артеріального тиску та психологічної напруги завдяки ефекту зняття статичної електрики. А зняття напруги, як відомо, розслабляє судини і захищає від виникнення спазмів.

Серед британців, які дожили до 85 років, понад 70% завжди тримали вдома цих тварин,

– зазначили науковці.

Котяче муркотіння зі звуковими коливаннями частотою від 20 до 50 Герців впливає на центр задоволення в головному мозку, стимулюючи виробництво серотоніну – "гормону радості".

Тож муркотіння ще й стимулює вегетативну нервову систему, підтримує судинний тонус, знімає стрес та нормалізує серцевий ритм. Також котяче муркотіння прискорює лікування переломів кісток та сприяє кращому відновленню пошкодженої м'язової тканини.

Особливо позитивно коти впливають на здоров'я чоловіків, які частіше стають жертвами інфарктів та інсультів.

А от вагітним варто тримати кішок якомога далі – домашні улюбленці можуть заразити майбутню маму хворобою, яка може серйозно зашкодить немовляті.

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