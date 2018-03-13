Чому чоловіки, які одягають шкарпетки на ніч, є кращими коханцями: пояснення вчених

Чоловіки, які одягають на ніч шкарпетки, краще сплять та можуть бути пристраснішим коханцем. Окрім цього, вони не страждають від симптомів хвороби Рейно, а жінки мають пом'якшену форму менопаузи.

Дослідження провели науковці з університету Гронінгена, що в Нідерландах, повідомляє The Daily Mail. Експерименти розпочали ще в 2005 році, а остаточні результати нещодавно представили в Копенгагені.

Читайте також: Секс сприяє доброті, – психологи

Науковці стверджують, що аксесуари для ніг фактично покращили сексуальне життя подружжя. Зокрема, з-поміж 13 пар, які брали участь у дослідженні, ті, хто одягав шкарпетки в ліжко частіше досягали оргазму.

Результати базуються на тому, що жінки негативно реагують на відчуття холодних ніг своїх партнерів. Відтак тільки 50% із них досягали оргазму при статевому акті. Якщо ж партнер одягав шкарпетки, їх кількість збільшилась до 80%.