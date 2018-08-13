Чому чоловіки залишаються самотніми: 6 причин

Самотність – поширений стан, йому піддається кожен третій дорослий. Для чоловіків цей стан є більш небезпечним, ніж для жінок.

Психологи зібрали 6 причин, чому чоловіки самотні, пише Ukrhealth.

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1. Зовнішній вигляд

Лисина чи низький ріст для чоловік становлять проблему. І не даремно, адже при знайомстві жінки особливу увагу звертають на зовнішність.



Зовнішній вигляд може стати причиною самотності

2. Низька самооцінка та невпевненість

Жінок мало приваблюють невпевнені в собі чоловіки. Тим більше, потрібно дозволити людям думати, що ви про себе високої думки. Щоб підвищити самооцінку, потрібно скоригувати поставу, мову, ходу та контакт очима.

3. Недостатня кількість спроб

Чоловіки часто роблять малу кількість спроб. А після їх невдач ставлять хрест на собі. Варто продовжувати робити спроби збудувати відносини.



Чоловікам потрібно намагатися досягати мети

4. Незацікавленість в довготривалих відносинах

На думку деяких чоловіків, сім’я – це не для них. Проте її створення несе в собі чимало переваг.

5. Невміння фліртувати

Сигнали, які надсилає жінка чоловікові, залишаються нерозпізнаними. Деякі взагалі поводяться незграбно на побаченнях, чим і відштовхують чарівних представниць.



Навчіться фліртувати з жінками

6. Особистість

Не всім чоловікам легко заводити нові знайомства. Для екстравертів це дається легко, інтровертам же потрібно перебороти себе.