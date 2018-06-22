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Чому чоловіки живуть менше за жінок: пояснення вчених

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Чоловіки живуть менше за жінок
Чоловіки живуть менше за жінок / cosmicrayintl.com

Дослідники зі Швеції знайшли підтвердження тому, чому організм жінки відрізняється вищою життєстійкістю за організм чоловіка.

Вони встановили, що, всупереч давнім припущеннями, Y-хромосома не обмежується жменькою чоловічих завдань, пише Independent.

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Серед завдань – вказівка частин чоловічого тіла в розвиненому ембріоні або поповнення запасу сперми у дорослої людини.

Нові дані свідчать про те, що Y-хромосома бере участь в наборі найважливіших завдань загального інтересу у чоловіків, таких як зростання ракових клітин, збереження артерій чистими і блокування наростання амілоїдних бляшків в мозку.

Клітини тіла починають спонтанно відкидати копії Y-хромосоми, іноді швидко, іноді повільно. Цей акт хромосомного розсіювання, мабуть, ставить під ризик розвитку у чоловіків хвороби Альцгеймера, лейкемії та інших розладів.

Професор Ларс Форсберг переконана, що втрата Y-хромосоми з віком пояснює дуже велику частку збільшення смертності серед чоловіків у порівнянні з жінками. Такі мутації виникають у процесі поділу соматичних клітин і поступово накопичуються до зрілого віку. Саме у літніх чоловіків фіксується втрата лейкоцитами хромосоми.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділіЗдоров'я.

Теги: Здорове життя Здоров'я дослідження LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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