Чому чоловіки живуть менше за жінок: пояснення вчених
Дослідники зі Швеції знайшли підтвердження тому, чому організм жінки відрізняється вищою життєстійкістю за організм чоловіка.
Вони встановили, що, всупереч давнім припущеннями, Y-хромосома не обмежується жменькою чоловічих завдань, пише Independent.
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Серед завдань – вказівка частин чоловічого тіла в розвиненому ембріоні або поповнення запасу сперми у дорослої людини.
Нові дані свідчать про те, що Y-хромосома бере участь в наборі найважливіших завдань загального інтересу у чоловіків, таких як зростання ракових клітин, збереження артерій чистими і блокування наростання амілоїдних бляшків в мозку.
Клітини тіла починають спонтанно відкидати копії Y-хромосоми, іноді швидко, іноді повільно. Цей акт хромосомного розсіювання, мабуть, ставить під ризик розвитку у чоловіків хвороби Альцгеймера, лейкемії та інших розладів.
Професор Ларс Форсберг переконана, що втрата Y-хромосоми з віком пояснює дуже велику частку збільшення смертності серед чоловіків у порівнянні з жінками. Такі мутації виникають у процесі поділу соматичних клітин і поступово накопичуються до зрілого віку. Саме у літніх чоловіків фіксується втрата лейкоцитами хромосоми.
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