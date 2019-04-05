Чому дебати не змінять рейтинги Зеленського і Порошенка: думка експерта

Дебати Зеленського і Порошенка на стадіоні відбудуться. Але, на думку експерта Андрія Вігірінського, сенсу в них немає – це особливо нічого не змінить у ставленні виборців до кандидатів.

Про це 24 каналу розповів політичний експерт Андрій Вігірінський.

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Порошенко, який завжди самостійно формував порядок денний, піддався на умови Зеленського. Сторони ніби дотримуються умов. Вибачення прийняті, медогляд проведений. Головне, щоб перешкодою для дебатів не стала політика Суспільного телеканалу,

– вважає Вігірінський.

За його словами, керівництво Суспільного може заявити, що на стадіоні дебати не вважатимуться дебатами. Телеканал їх не транслюватиме, відповідно, вимоги закону не будуть виконані. Тоді в Порошенка заявлять, що вони хотіли і виконали вимоги, але треба Зеленському йти в студію. В Зеленського скажуть, що Порошенко включив адміністративний апарат, щоб дебатів не було.

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Водночас експерт переконаний, що дебати суттєво не вплинуть на електоральні настрої. За словами Андрія Вігірінського, сумнівно, що на стадіоні Порошенко зможе достукатися до тих, хто прагне побачити шоу.

В Зеленського і Порошенка є ядерний електорат. І він статичним залишиться, незважаючи на дебати. Вміння чи невміння Зеленського дискутувати не вплине на точку зору того, хто йому і так імпонує. Так само і в Порошенка. Він вміє красиво говорити, але цим він не достукається до виборців Зеленського,

– зауважує експерт.

Також не визначальними дебати будуть для тих, хто в першому турі не голосував за Зеленського і Порошенка.

Що відомо про дебати між Зеленським і Порошенком? Зеленський закликав Порошенка прийти на дебати на НСК "Олімпійський". Кандидат у президенти озвучив Порошенку свої умови для проведення дебатів. Зокрема, всі канали мають право транслювати дебати наживо. Порошенко має визнати що він "йде на дебати не з бидлом, не з маріонеткою Кремля чи Коломойського, не з клоуном, не з ватніком, а з кандидатом у президенти Володимиром Зеленським". Кандидати мають пройти медичну експертизу.



Порошенко погодився і запропонував три етапи: по програмі укріплення оборони і безпеки. По зовнішній політиці і про захист конституційних прав і свобод українських громадян. 5 квітня вранці Зеленський і Порошенко здали аналізи крові на вміст алкоголю і наркотиків.



За законом "Про вибори президента", теледебати проводяться увечері в останню п'ятницю перед днем голосування у прямому ефірі – 19 квітня. Голова правління НСТУ Зураб Аласанія заявив, що дебати повинні пройти 19 квітня о 21:00 на каналі "UA: Перший".

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