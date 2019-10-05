Чому депутатам та чиновникам варто підняти зарплату

Народні депутати 9 скликання отримали першу заробітну плату. Тема доходів чиновників і народних обранців завжди дуже інтимна і викликала багато суперечок. Журналіст 24 каналу вирішив запитати самих депутатів, чи достатньо їм тих грошей, що вони отримують, та розібратись, чи повинні ми піднімати зарплати "нашим слугам".

Яку зарплату отримали нардепи за вересень?

Видання "Ліга.нет" звернулась до апарату Верховної ради з питанням, яку ж зарплату нарахували обранцям. Відповідь оприлюднили, але от цифри дуже різняться – від 37 тисяч 200 гривень у Юлії Тимошенко, до 55 з половиною у голови парламенту Дмитра Разумкова.

Цікаво! Яка зарплата у Зеленського та керівництва Офісу Президента: суми

До речі, спікер прокоментував розмір депутатської зарплати у інтерв'ю "Цензор нет" так.

З чого ми виходимо. 30-40 тисяч гривень – за мірками країни – це багато, за мірками Києва – це не дуже багато. Напевно, було би правильно, щоб заробітна плата депутата була прив'язана до зростання економіки,

– відповів Разумков.

А чи задоволені інші нардепи своїми зарплатами? До прикладу, Жан Беленюк каже так: "На руки я отримав близько 25 тисяч гривень. Десь такі ж гроші я отримував, перебуваючи у Збірній України по боротьбі. Знаєте, я достатньо скромно живу. В мене немає дорогих годинників, автомобілів, тому на мої потреби мені вдосталь".

Жан відповідає дуже філософськи, адже спортсмен, який усе своє життя віддає досягненню мети нібито і справді не зіпсований жагою особистого збагачення.



Народний депутат і спортсмен Жан Беленюк

Чи хотіли б депутати отримувати більше?

На питання, чи хотів би Беленюк більше, відповів нібито чесно:

Знаєте, людина завжди хоче більше. Скільки не дай, через місяць чи рік вона захоче більше. Тому для нашої економіки це адекватна ціна за нашу працю,

– сказав Беленюк.

Депутат Олександр Ковальов взагалі не думає про себе, про народ турбується. "Я вважаю, що потрібно збільшити зарплату тим, хто піклується про наше майбутнє – лікарям і вчителям, в першу чергу. А не хвилюватися про зарплату народного депутата".

Щоправда, коли мова заходить про те, чи вистачає йому цих грошей на життя відповідає: "Я сюди прийшов з бізнесу, в мене є свої запаси".



Депутат Олександр Ковальов

Журналісти Української правди називають Ковальова першим кнопкодавом у новій Раді. Він же ж відповідає: "Рух руки – це не є кнопкодавством".

Інший "Слуга народу" Ігор Васільєв не має залізної віри, що зароблених у Раді грошей йому вистачить. Васільєв теж розраховує на заощадження, але не тільки на них. "Якісь заощадження є, тому будемо дивитися. Обіцяли, що з часом буде якесь підвищення", – каже нардеп.

Читайте також: Педагогам та науковцям підвищать зарплату: коли і на скільки

Олександр Качура отримав дещо більше, ніж Жан Беленюк – понад 37 тисяч гривень. Але, як і відомий спортсмен, теж повністю задоволений.

Проте не усі "Слуги народу" такі економні. Сергій Литвиненко теж живе на накопичення. Старший, солідний чоловік, тому і потреби більші, тож має певні надії, хоч і не жаліється.

Але найбільше мені сподобалась відповідь Святослава Юраша: "Я є наймолодшим депутатом за історію парламенту". Напевно саме його юний вік і пояснює такі імпульсивні вчинки, адже зарплату він витратив на подарунок дружині.

На що Святослав Юраш витратив зарплату: відео 24 каналу

Що ж, не нам оцінювати, як депутат розпоряджається своїми чесно заробленими грошима. А от що цікаво, як він оцінює розмір депутатської зарплати:

"Є світові реалії і є реалії українські. Треба розуміти, що між ними є велике провалля. Не треба забувати, що напрочуд низька зарплата депутата це є закликом до корупції", – наголосив політик.

І далі довга розповідь про природні багатства України і маленькі зарплати людей. На жаль, не новина. А що він думає про розмір власної зарплати так і не сказав.



Хто скільки заробив у Верховній Раді / інфографіка 24 каналу

Чи достатньо обранцям їх офіційної зарплати? І ось тут, повірте, я абсолютно не турбуюсь про те, чи вистачає їм на хліб з маслом, чи може вони ще і червоної ікри зверху хочуть. Бажання депутатів і чиновників мене хвилюють мало.

До теми: ЦВК відшкодувала парламентським партіям витрати на виборчу кампанію: хто і скільки отримав

Мене хвилює інша проблема, яку озвучив очільник уряду Олексій Гончарук пів року тому, коли про посаду прем'єра, ще мабуть, навіть і не мріяв. "Якщо спільнота не платить хорошу зарплату менеджменту, який вона наймає, то він буде отримувати зарплату в когось іншого", – говорив він.



Прем'єр-міністр Олексій Гончарук

Навесні цього року Олексій Гончарук казав, що зарплата чиновника рівня міністра повинна бути від 10 тисяч доларів. І якщо чесно, то я з думкою прем'єр-міністра повністю погоджуюсь. Якщо ми хочемо найняти на роботу якісних менеджерів, які за своїм фаховим рівнем будуть достойними тієї відповідальності, яку на них покладають, то і заробітну плату вони повинні отримувати достойну.

Скільки заробляють керівники Ахметівського ДТЕК та "КриворіжСталь"?

Робота топ-менеджерів найбільших українських компаній оцінюється десятками тисяч доларів. До прикладу, на Ахметівському ДТЕКу керівник має зарплату 60 тисяч доларів у місяць, а на приватизованій у 2005 році іноземцями "КриворіжСталі" директор отримує 50 тисяч доларів.

Читайте також: У "Слузі народу" пропонують скасувати соцвиплати і пільги деяким учасникам бойових дій

У серіалі "Слуга народу" Голобородько (якого грав Володимир Зеленський) питав: "Невже ви не розумієте, що на тому світі картки не приймають". Ні, на тому світі не приймають, але цьому світі аж бігом приймають. І висококваліфіковані професіонали, які звикли заробляти дуже великі гроші добре знають, як це.

Та що б ми про це не думали, від об'єктивних фактів не втечеш. Держава Україна – це організація з річним бюджетом у понад трильйон гривень. А це у десятки разів більше ніж у ДТЕК чи "КриворіжСталь". І топ-менеджери цієї організації повинні отримувати конкурентну заробітну плату.

Влада шукає нових керівників

Те, що прем'єр-міністр вже розібрався, мене звісно безмежно тішить. Його заяви піврічної давнини вселяли надію. І ось цього тижня він на своїй сторінці опублікував оголошення про початок конкурсу на керівні посади у органах виконавчої влади

Ну тут вже точно має бути без зради, давайте уважно подивимось, що ж там пропонують:

► Ну, наприклад, шукають, заступника голови Державної фіскальної служби. Це той орган, що збирає податки і збори та контролює усіх платників податків. Тобто займається наповненням державного бюджету. Мова йде про сотні мільярдів.

Цікаво, яку зарплату там пропонують? 20020 гривень... Що? Ви серйозно. Ну це мабуть якась помилка, давайте подивимось далі.

► Шукають голову Державного агентства автомобільних доріг. Це ті хлопці, які управляють усіма автомобільними дорогами України. Щороку на ремонт цих доріг виділяють десятки мільярдів гривень, наступного року буде десь 70 мільярдів гривень.

А зарплата на цій посаді – 24 тисячі гривень. Це менше тисячі доларів. Скажіть, хто візьме на себе відповідальність за пекло під назвою автомобільні дороги за 24 тисячі гривень на місяць?

Чому чиновникам варто підняти зарплату?

Я почав дивитись усі оголошення і просто не вірив своїм очам. Адже 24 тисячі – це оклад для усіх керівників: державного агентства резервів, лісових ресурсів, архітектурно-будівельної інспекції. Усього 13 посад.

Читайте також: Економічне диво Гончарука: чи заклали обіцяний розвиток в Програму дій уряду?

Ну ясно, що тих, що є вже, не зміниш, але навіщо набирати таких самих. Адже розумна людина на таку роботу піде або за конкурентну заробітну плату, або чесний дохід її не цікавить. І більше тут думати нічого.

Вимоги до кандидатів я теж перечитав і спочатку хотів про це окремо поговорити. Але з таким рівнем зарплат я не бачу жодного змісту дивуватись відсутності вимог до профільних знань у кандидатів.

Так, справді, від кандидатів не вимагають ні профільної освіти, ні досвіду роботи в галузі. А до прикладу Державну службу геології та надр може очолити просто будь-який юрист. Але чого можна очікувати від конкурсу, якщо обіцяна зарплата менша тисячі доларів? Святих людей немає, розпоряджатись державними мільярдами і при цьому рахувати копійки у власній кишені – ви самі вірите, що це можливо?

Звісно, тема суперечлива і хтось з вас може вперто вірити у чесність нових політиків і чиновників. Віра – це добре, але чи вона виправдана покаже тільки час.