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      Чому депутати відтягують інавгурацію Зеленського

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      ЦВК офіційно оголосила Володимира Зеленського переможцем виборів, але інавгурація президента ще не відбулась. Тому Зеленський перебуває в специфічному статусі новообраного президента, який ще не приступив до виконання повноважень.

      Інавгурація Зеленського

      У цьому ж статусі перебував і Петро Порошенко в 2014 році. Щоправда, лише протягом п'яти днів. Просто більше не дозволяла Конституція у випадку президента, обраного на позачергових виборах.

      Читайте також: У Зеленського зробили нову заяву про дату інавгурації

      Перебував у цьому статусі й Віктор Янукович протягом 11 днів, і Віктор Ющенко – 13 днів. А ось Зеленський може побити рекорд і перебувати в цьому статусі близько максимально можливих 30 днів.

      Можна не сумніватися, що депутати відтягнуть дату урочистого засідання якнайдалі – на кінець травня або початок червня. Щоб Зеленський не встиг розпустити парламент.

      Наш ворог – РФ – використовує сповна цей умовно слабкий період, що залишається до інавгурації. Ви, мабуть, вже чули і про заборону експорту нафти та бензину до України, і про указ щодо "паспортизації" окупованого Донбасу. Але цей же час можна використати з розумом Порошенку та Зеленському – для ефективної і цивілізованої передачі влади.

      зеленський
      Що відомо про інавгурацію Зеленського

      Коли відбудеться інавгурація Зеленського?Згідно із законодавством, інавгурація новообраного президента Володимира Зеленського має відбутись не пізніше ніж через 30 днів від офіційного оголошення ЦВК результатів виборів. Тому, офіційно Зеленський стане президентом не пізніше 3 червня.

      Сам Зеленський хоче, щоб інавгурація відбулася 19 травня. Однак остаточну дату можуть визначити на засіданні Верховної Ради 14 травня.

      Допомога від чинного президента

      Петро Порошенко заявляв, що готовий "підставити плече" Зеленському, а Зеленський запевнив, що не відмовиться від допомоги в разі необхідності. Порошенко вже дзвонив Зеленському і пропонував скоординувати зусилля перед лицем російської агресії.

      Мені особисто приємно спостерігати за таким рівнем політичних відносин, зауважте, після брудної передвиборчої кампанії. Це вже нагадує традиції зрілих демократій. І це дуже контрастує з тим, що відбулось у 2014 році.

      Тоді банда Януковича раптово втекла з країни, і високі кабінети залишились пустими. Коли нові державні топ-менеджери ввійшли в них, то вони не отримали жодної вхідної інформації від попередників. Не було ніякої спадковості.

      Тому на місці пана Зеленського, я б дуже цінував будь-яку допомогу в цей період міжвладдя. Одразу після інавгурації Зеленському треба бути готовим до того, що мила люб'язність Порошенка перетвориться на політичну агресію. Адже попереду парламентські вибори, і Порошенко буде намагатись взяти реванш за поразку. Але то буде потім.

      Зустріч Порошенка з Зеленським

      Зеленському і Порошенку принципово необхідно зустрітися до інавгурації. Щоб чинний президент розповів нюанси, як координувати роботу зі спецслужбами, Генштабом. Які важливі справи не встигли вирішити, але які вимагають оперативного завершення.

      Читайте також: Інавгурація Зеленського: хто зі світових лідерів може приїхати в Україну

      Це нормальна світова практика. Можна згадати зустріч Барака Обами з Дональдом Трампом у Білому домі в 2016 році. Вони провели разом 1,5 години. Обама розповів, які труднощі очікують на Трампа, поділився деякою корисною інформацією. Також Емануель Макрон перед складанням присяги зустрічався віч-на-віч з Франсуа Олландом. Той повідомив йому засекречені відомості щодо контролю над ядерними силами Франції та ввів в курс поточних справ. 

      Але транзит влади полягає не тільки в обміні важливою інформацією та підготовкою до виконання повноважень, це й питання спадкоємності. Чи буде команда Зеленського використовувати досвід дипломатії, нагромаджений за останні п'ять років? Чи буде команда Зеленського використовувати п'ятирічні напрацювання в сфері безпеки та оборони?

      Адже, крім помилок і корупційних скандалів, були ще й позитивні надбання. Сформовані певні практики, відпрацьовані реакції, побудовані міцні стосунки по дипломатичній лінії. І гріх всім цим не скористатися. Це позбавить необхідності щоразу вигадувати велосипед. У такій формі "інституційна пам’ять" може стати частиною змін і прогресу.

      Безумовно, Зеленський буде намагатись чистити "авгієві стайні" – спробує позбутися непотрібних бюрократів, зруйнувати все архаїчне та "совкове" в системі президентського управління. 

      Зеленський переміг у другому турі виборів: відео

       

       

       

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      Автор: Олексій Мінаков
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Петро Порошенко Інавгурація Зеленського
      Джерело: 24 канал
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