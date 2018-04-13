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ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

Чому Дерипасці зараз погано: думка експерта

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Російський олігарх Олег Дерипаска
Російський олігарх Олег Дерипаска / svoboda.org

Найбільше від американських санкцій постраждав саме Олег Дерипаска – російський олігарх, власник холдингу "Базовий елемент".

Таку думку висловив український фінансист та економічний експерт Сергій Фурса у прямому ефірі 24 Каналу.

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Він зазначає, що у Олега Дерипаска зараз справді погані часи, тому що Сполучені Штати Америки ввели найбільший ступінь санкцій. Бажаючих допомогти Дерипасці буде дуже мало.

Також український фінансист сказав, що головною проблемою російського олігарха зараз буде рефінансування боргів. Ось тут йому знадобляться російські банки, які прийдуть на допомогу, Російська Федерація зможе зробити асигнування на всі його втрати.

США обрали саме Дерипаска, тому що Трамп бореться за "підтримку американського виробника". Тобто, він забирає з ринку конкурента, який виготовляє таку ж продукцію,
– заявив Фурса.

За словами економічного експерта, таким чином американці можуть впливати на олігархів. Вони думають, що це допоможе їм скинути Путіна або ж тримати його в певних рамках.

Нагадаємо, 6 квітня США запровадили персональні санкції проти наближених до президента Росії Володимира Путіна олігархів. У переліку опинилось 38 російських багатіїв. Найбільше з російських товстосумів постраждав Олег Дерипаска. Президент України Петро Порошенко заявив, що Україна теж має намір запровадити санкції проти російських олігархів, аналогічні до тих, що ввели раніше США.

Теги: Гроші Новини Росії Новини США Санкції
Джерело: 24 Канал
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