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      Як Держбюро розслідувань, яке ще не почало працювати, вже стало інструментом політичної боротьби

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      Державне бюро розслідувань досі не відкрило жодної справи. Хоча за документами вже рік існує. А його директор Роман Труба анонсував перші провадження ще у вересні.

      Офіс установи знаходиться на вулиці Симона Петлюри неподалік залізничного вокзалу.

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      Журналістів всередину не пустили, бо, мовляв, у будинку перебої зі світлом, техніку в офіси ще не закупили. Та й взагалі, зайняті підготовкою до перших справ бюро.

      "Як правоохоронний орган, Державне бюро розпочне роботу з того моменту, коли приймуть присягу і будуть призначені на посаду слідчі", – сказала прес-секретар директора Державного бюро розслідувань Зоряна Тивін.

      Детективів три сотні, присягу вони складуть у вівторок. Оголошення опублікували в офіційній газеті Кабміну "Урядовий кур'єр". Частина з них у грудні ще мають пройти тренінги коштом Ради Європи. А от своїх оперативників у ДБР поки немає.

      Ми будемо залучати оперативних працівників з інших правоохоронних органів до співпраці через те, що не внесені зміни в проект законів, який давно лежить у парламенті і очікує на друге голосування,
      – додала Тивін.

      А це серйозний ризик для незалежності ДБР. Проблем у новому бюро немає хіба з фінансуванням, каже Олександр Лємєнов, секретар внутрішньої комісії. А серед керівників відомства триває боротьба за вплив.

      Спочатку за стороною Труби стояв "Народний фронт", на стороні його заступників – "БПП". А потім все помінялось, як це в Україні часто буває, І за Романом Трубою вже стояв Гліб Загорів і Юрій Віталійович Луценко, 
      – заявив член конкурсної комісії №1 ДБР, експерт РПР Олександр Лємєнов.

      Коли вони зійшлися в рамках одного органу, то не могли вирішити. хто буде керувати.

      Роман Труба працював прокурором на Львівщині. Туди його призначив Віктор Пшонка. До Києва після Майдану його перевів земляк – виконувач обов'язків генпрокурора Олег Махніцький.


      Роман Труба
      Перша заступниця – Ольга Варченко. Два роки працювала в Департаменті з розслідування економічних справ ГПУ. Його пов'язують з нардепом від "БПП" Олександром Грановським.


      Ольга Варченко

      Ще один заступник Олександр Буряк працював у прокуратурі спочатку Сумській області, потім Дарницького району Києва. Усі троє посади отримали торік 16 листопада.

      У липні зовнішня конкурсна комісія обрала 27 кандидатів на керівні посади у бюро. Згодом виявилося, імена були відомі заздалегідь. Третина з них фігурують у корупційних справах. А ледь не половину лобіює голова МВС Арсен Аваков. Труба призначати їх відмовився, бо не побачив даних тесту на поліграфі.

      Мені було відмовлено в наданні будь-яких матеріалів, і в першу чергу акту знищення цього дослідження,
      – заявив директор Державного бюро розслідувань Роман Труба.

      Претензії є і до самої комісії. У ній опинився нардеп від "Народного фронту" Євген Дейдей, якого НАБУ підозрює у незаконному збагаченні.

      Досі не виключили і Миколу Паламарчука від "БПП", якого активісти назвали причетним до вбивства Катерини Гандзюк. Труба веде подвійну гру, адже його самого призначали без вивчення даних з детектору брехні.

      Чи ознайомлювався Президент України з результами проходження поліграфу Романа Труби перед призначенням? Ні, Роман Труба був призначений просто після подання зовнішньої комісії,
      – додав Лємєнов.

      Голова бюро оголосив новий відбір на початку листопада і пішов у відпустку. Його заступниця рішення скасувала. Чи призначать цих кандидатів – не відомо і досі.

      Чоловік Варченко Олександр, який працює в Нацполіції, потрапив в секс-скандал з погрозами студентці у соцмережі Tinder. Ольга Варченко назвала це інформаційною атакою, вигідною Трубі.

      Закон про ДБР ухвалили ще три роки тому як одну з вимог ЄС для безвізу. Бюро має розслідувати військові і посадові злочини правоохоронців і топ-чиновників. Усі, крім корупційних – ними займається НАБУ.

      "Керівництво ДБР хоче зрозуміти, з ким співпрацювати в політичному сенсі", – припустив Лємєнов.

      Тож до президентських виборів справ від ДБР чекати не варто.

      Автор: Марія Писаренко
      Теги: Новини України Державне бюро розслідувань Новини Києва Роман Труба Юрій Луценко
      Джерело: 24 канал
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