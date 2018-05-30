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Чому детектори брехні для ДБР ставлять під сумнів належність доказів по всій Україні
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Чому детектори брехні для ДБР ставлять під сумнів належність доказів по всій Україні

ЦРУ 172 Читать новость на русском

Державне бюро розслідувань – правоохоронний орган особливого призначення. Потрапити на держслужбу до органу особливого призначення можна лише через тест на детекторі брехні. Інакше – ніяк. Проте чи можна якось обійти цю процедуру чи фальсифікувати результат, звідки в держустановах беруться поліграфи.

То звідки беруться поліграфи? Як виявилося, – це закритий ринок на десятки мільйонів гривень. А ще – можливість лише для кількох людей впливати на будь-які призначення в ДБР. 

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"Я намацав цю тему майже випадково. Готувався зробити матеріал про Державне бюро розслідувань і його довге створення, аж тут через тонкощі з їхніми поліграфами мені відкрилися такі корупційні нетрі – я навіть спочатку не міг повірити, що таке взагалі можливо", – розповів журналіст-розслідувач В'ячеслав Касім.

Загалом, бізнесмени-поліграфологи отримали колосальний вплив на ДБР. Проте що таке це ДБР. СБУ, ГПУ, Військова прокуратура, всім ріжуть повноваження, а військову прокуратуру взагалі планують ліквідувати. В Україні створюється новий глобальний слідчий орган – Державне бюро розслідувань. Його сфера роботи: злочини міністрів, депутатів, чиновників найвищого рангу і простих державних службовців, навіть військових. Корупційні статті лишаються за НАБУ, але якщо злочин – звичайний кримінал, це вже справа ДБР.

Роман Труба – голова ДБР
Роман Труба – голова ДБР

"І ось тут розпочинається найцікавіше. Складне бюрократичне хитросплетіння, а всередині майже заколот. Відкриваємо оцей самий порядок використання поліграфа у ДБР. У першому ж розділі останній пункт: “Для проведення дослідження використовується поліграф, який відповідає вимогам ДСТУ 8692:2016. Використання поліграфа, який не відповідає зазначеним вимогам, забороняється", – прокоментував Касім.

За словами Касіма, він отримав чинність буквально за пару місяців до прийняття цього Порядку. Якщо спитати у Гугла, які ж поліграфи відповідають ДСТУ 8692, то ми дізнаємося, що у повній мірі в 2017 році йому відповідав лише один-єдиний поліграф у світі – "Рубікон".

Хто його виробляє? Пан Олексій Дубровський. Хто він такий? Голова громадської організації “Всеукраїнська асоціація поліграфологів”. Що це за організація? Це організація, яка і розробила ДСТУ 8692!
– запевнив журналіст.

Тобто самі ж виробники написали національний стандарт, а Кабмін зобов’язав наш головний слідчий орган використовувати саме їхні поліграфи.  "Всеукраїнська асоціація поліграфологів" справді розробила ДСТУ. При цьому вони самі ж виробляють поліграфи і продають їх правоохоронним органам, які зобов’язані купляти обладнання за ДСТУ.

Хто створив ДСТУ, якому не відповідають найкращі світові поліграфи – дивіться у програмі.

Теги: Новини України Новини політики Кримінальні новини ЦРУ Державне бюро розслідувань
Джерело: 24 Канал
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