03:43
17 груд 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВОЛОДИМИР ПУТІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Космічна експансія
Вєсті Кремля
21:15, 16 грудня
Вєсті.UA.Жир.
Вєсті.UA
19:54, 16 грудня
Ахметов і Ко зможуть підзаробити на арештованому майні попередників
ЦРУ
09:05, 13 грудня
Як Кабмін запхав свого носа в унітази
Підсумки дна
18:00, 10 грудня
Згадати Все. ЛАЗ: автобус-рекордсмен
Згадати все
23:53, 14 грудня
Телеканал новин 24 Новини Здорове життя
МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВОЛОДИМИР ПУТІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Чому деякі люди не можуть знайти собі пару: пояснення вчених

22:13, 16 грудня 1610 Читать новость на русском
Чому деяки люди не можуть знайти собі пару
Чому деяки люди не можуть знайти собі пару / unsplash

Люди відчувають дискомфорт на побаченнях і не можуть знайти собі пару не через вади характеру чи не впененість в собі, а через еволюційні причинами

Як йдеться в дослідженні, яке було опубліковане в журналі Personality and Individual Differences, приблизно кожна друга людина відчуває труднощі в особистому житті і в справі продовження роду.

Читайте також: Як подружнє життя впливає на набір зайвої ваги: цікаве дослідження

"В більшості випадків труднощі пов'язані не з тим, що всередині людей щось не так. Просто ми були пристосовані еволюцією до життя в абсолютно не тому середовищі, в якому зараз живемо ", – стверджують вчені.

Вчені зацікавилися тим, як перехід до осілого життя і розвиток цивілізації могли вплинути на статеву поведінку людини і статевий відбір. Вони припускають, що причинами того, чому тепер багато людей роками не можуть знайти свою другу половину, могла стати зміна способу життя і постійно мінливі соціальні норми, що регулюють відносини між статями.

На думку вчених, труднощі в спілкуванні з протилежною статтю обумовлені не непривабливою зовнішністю, проблемами зі статевими органами або поганим характером, а глибинними еволюційними і соціальними причинами.

Статевою поведінкою людини багато в чому управляють її інстинкти, закладені на рівні генів і пристосовані для життя в тій обстановці, в якій еволюціонували її предки. Ця обстановка радикально змінилася два століття назад, під час першої промислової революції і далеко не всі люди встигли до цього пристосуватись.

Теги: LifeStyle Здорове життя Психологія дослідження наука
Джерело: 24 Канал
Новини за 16 грудня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Головні новини 16 грудня: Саакашвілі готовий помиритись з Порошенком, смерть мільярдера
16 грудня, 22:10 Головні новини 16 грудня: Саакашвілі готовий помиритись з Порошенком, смерть мільярдера
2467
Нові
16 грудня, 22:01 Нові "групи смерті": "Червона сова" прилетіла вбивати дітей
Ольга Бродська 1701
Чем хуже будет России, тем хуже будет и нам, – экс-премьер Украины о санкциях Запада
16 грудня, 20:15 Чем хуже будет России, тем хуже будет и нам, – экс-премьер Украины о санкциях Запада
Наталя Ромашова 3315
Казус Ложкіна: з'явився шанс розплутати павутину зловживань владою нинішнім главою держави
16 грудня, 20:00 Казус Ложкіна: з'явився шанс розплутати павутину зловживань владою нинішнім главою держави
Сергій Лещенко 2524
16 грудня, 19:02 "Добровільно-примусове" об'єднання територіальних громад
Юрій Одарченко 1788
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук