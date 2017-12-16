Чому деякі люди не можуть знайти собі пару: пояснення вчених

Люди відчувають дискомфорт на побаченнях і не можуть знайти собі пару не через вади характеру чи не впененість в собі, а через еволюційні причинами

Як йдеться в дослідженні, яке було опубліковане в журналі Personality and Individual Differences, приблизно кожна друга людина відчуває труднощі в особистому житті і в справі продовження роду.

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"В більшості випадків труднощі пов'язані не з тим, що всередині людей щось не так. Просто ми були пристосовані еволюцією до життя в абсолютно не тому середовищі, в якому зараз живемо ", – стверджують вчені.

Вчені зацікавилися тим, як перехід до осілого життя і розвиток цивілізації могли вплинути на статеву поведінку людини і статевий відбір. Вони припускають, що причинами того, чому тепер багато людей роками не можуть знайти свою другу половину, могла стати зміна способу життя і постійно мінливі соціальні норми, що регулюють відносини між статями.

На думку вчених, труднощі в спілкуванні з протилежною статтю обумовлені не непривабливою зовнішністю, проблемами зі статевими органами або поганим характером, а глибинними еволюційними і соціальними причинами.

Статевою поведінкою людини багато в чому управляють її інстинкти, закладені на рівні генів і пристосовані для життя в тій обстановці, в якій еволюціонували її предки. Ця обстановка радикально змінилася два століття назад, під час першої промислової революції і далеко не всі люди встигли до цього пристосуватись.