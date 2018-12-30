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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Чому деякі люди швидше підхоплюють застуду: відповідь вчених

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      Чому люди частіше хворіють застудою
      Чому люди частіше хворіють застудою / grid.mk

      Наявність в тілі риновіруса ще не означає, що розвинеться повноцінне захворювання. Єльський університет з'ясував: ризик хвороби особливо підвищений у курців (комбінований вплив токсинів в димі і вірусів порушує захисну систему в носовій порожнині).

      Про це повідомляє The Daily Mail.

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      Вчені проаналізували клітини легенів і носової порожнини групи добровольців. Ці клітини піддали дії вірусу, щоб дослідити першу лінію захисту проти вірусної інфекції. Виявилося, обидва типи клітин реагували на вірус. Спостерігалася не тільки противірусна відповідь, але й окислювальна реакція (захист проти тютюну і пилку).

      via GIPHY

      Однак ці захисні реакції не діяли одночасно. Тобто включалася або одна, або інша система. В цілому клітини краще справляються з вірусною атакою, ніж з димом. Але коли клітини піддавали впливу сигаретного диму, а потім риновіруса, захист проти вірусу слабшав.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здорове життя Здоров'я
      Джерело: 24 Канал
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