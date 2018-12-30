Чому деякі люди швидше підхоплюють застуду: відповідь вчених

Наявність в тілі риновіруса ще не означає, що розвинеться повноцінне захворювання. Єльський університет з'ясував: ризик хвороби особливо підвищений у курців (комбінований вплив токсинів в димі і вірусів порушує захисну систему в носовій порожнині).

Про це повідомляє The Daily Mail.

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Вчені проаналізували клітини легенів і носової порожнини групи добровольців. Ці клітини піддали дії вірусу, щоб дослідити першу лінію захисту проти вірусної інфекції. Виявилося, обидва типи клітин реагували на вірус. Спостерігалася не тільки противірусна відповідь, але й окислювальна реакція (захист проти тютюну і пилку).

Однак ці захисні реакції не діяли одночасно. Тобто включалася або одна, або інша система. В цілому клітини краще справляються з вірусною атакою, ніж з димом. Але коли клітини піддавали впливу сигаретного диму, а потім риновіруса, захист проти вірусу слабшав.

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