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      Чому деякі жінки не отримуть задоволення від інтимної близькості: пояснення лікаря

      764 Читать новость на русском
      Чому деякі жінки не отримуть задоволення від інтимної близькості: пояснення лікаря

      Незадоволення статевим життям є величезною проблемою, яка може зруйнувати відносини і сім'ї, тому партнери мають постійно шукати причини цих проблем та шляхи вирішення.

      Про це в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 повідомила кандидат медичних наук, лікар акушер-гінеколог гінекологічного відділення Львівської обласної клінічної лікарні та МЦ "Берегиня" Уляна Кравець.

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      За її словами, сексуальність досить важка для дослідження, адже інтимна сфера недоступна прямому спостереженню. Так і повинно бути. Єдиним місцем, де вона дещо відкривається, є кабінет психолога або лікаря.

       
      Акушер-гінеколог Уляна Кравець
      “Секс допомагає наповнити життя. А життя дарує щастям або стражданням. Воно, як і секс, має свою ціну. Не всі усвідомлюють це, тому не всі можуть досягти потужних переживань і розрядки під час статевого акту. У тому, що ми не відчуваємо оргазму, ми звинувачуємо всіх: дітей, чоловіка, погоду, настрій, техніку виконання і т.д. Але не починаємо з себе”.

      Секс допомагає наповнити життя. А життя дарує щастям або стражданням. Воно, як і секс, має свою ціну. Не всі усвідомлюють це, тому не всі можуть досягти потужних переживань і розрядки під час статевого акту. У тому, що ми не відчуваємо оргазму, ми звинувачуємо всіх: дітей, чоловіка, погоду, настрій, техніку виконання і т.д. Але не починаємо з себе.

      При проблемах з сексом необхідно звернутися до фахівця
      При проблемах з сексом необхідно звернутися до фахівця

      Так, що ж заважає жінкам отримати задоволення від близькості інтимної:

      1. наша рутина, побут.
      2. невпевненість в собі: якісь зайві кілограми, зовнішній вигляд статевих органів, неправильна їх будова тощо.
      3. концентрація на тому, щоб подарувати задоволення партнеру, який є центром Всесвіту для вас.
      4. нелюбов до себе, як до жінки.
      5. страх того, що не буде оргазму.
       
      Акушер-гінеколог Уляна Кравець
      “Любі мої, таких причин є дуже багато. Але головне в цьому всьому зрозуміти, чому відбувається саме у вас! Не соромтеся про це поговорити з лікарем, порадьтесь, прийміть правильне рішення”.

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      Теги: Здоров'я Здорове життя Секс Жіноче здоров’я
      Джерело: Здоров'я 24
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