Чому деякі жінки не отримуть задоволення від інтимної близькості: пояснення лікаря
Незадоволення статевим життям є величезною проблемою, яка може зруйнувати відносини і сім'ї, тому партнери мають постійно шукати причини цих проблем та шляхи вирішення.
Про це в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 повідомила кандидат медичних наук, лікар акушер-гінеколог гінекологічного відділення Львівської обласної клінічної лікарні та МЦ "Берегиня" Уляна Кравець.
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За її словами, сексуальність досить важка для дослідження, адже інтимна сфера недоступна прямому спостереженню. Так і повинно бути. Єдиним місцем, де вона дещо відкривається, є кабінет психолога або лікаря.
Секс допомагає наповнити життя. А життя дарує щастям або стражданням. Воно, як і секс, має свою ціну. Не всі усвідомлюють це, тому не всі можуть досягти потужних переживань і розрядки під час статевого акту. У тому, що ми не відчуваємо оргазму, ми звинувачуємо всіх: дітей, чоловіка, погоду, настрій, техніку виконання і т.д. Але не починаємо з себе.
При проблемах з сексом необхідно звернутися до фахівця
Так, що ж заважає жінкам отримати задоволення від близькості інтимної:
- наша рутина, побут.
- невпевненість в собі: якісь зайві кілограми, зовнішній вигляд статевих органів, неправильна їх будова тощо.
- концентрація на тому, щоб подарувати задоволення партнеру, який є центром Всесвіту для вас.
- нелюбов до себе, як до жінки.
- страх того, що не буде оргазму.
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