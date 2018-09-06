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Чому діти повинні мати домашні обов’язки: відповідь психолога

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Чому діти повинні мати домашні обов’язки
Чому діти повинні мати домашні обов’язки / sweephome.com

Наукові дослідження стверджують, що ті, хто рано навчився розділяти відповідальність за чистоту в будинку, навчилися бути відповідальними за своє життя.

Блогер, автор книги "Як стати щасливим батьком" Кей Джей ДеллАнтонія переконана, що діти повинні мати обов’язки по дому, пише WOMO.

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Деякі батьки стверджують, що робота дітей – це їхні домашні зобов’язання і тому не варто їх зайвий раз турбувати домашніми справами. 

Чому діти повинні мати домашні обов’язки
Чому діти повинні мати домашні обов’язки

Психолог запитала у тисячі батьків, що їм найменше подобається в справі виховання. Їх відповідь – підтримувати дисципліну, що включає і необхідність наполягати на виконанні дітьми домашніх обов'язків. Тобто батьки підтримують ідею домашніх обов’язків для дітей, але не дуже наполягають на їхньому виникненню.

Щоденні обов’язки здаються дрібничкою, але це не так, коли ви будете вимагати це зробити від дитини. Якщо ж ви попросите старшокласника допомогти підтримувати порядок домі, а потім робити уроки, то ви покажете цінність його вкладу у життя родини.

Щоденні обов'язки для дітей – не дрібнички
Щоденні обов'язки для дітей – не дрібнички

За словами психолога, домашні обов’язки допоможуть дітям знайти баланс між роллю піклуватися про добробут родини й суспільства людини, і будь-якими особистими цілями.

Пилосос чи ганчірка – не просто справи, а життєві навички.

Домашні обов’язки допоможуть дітям знайти баланс у житті
Домашні обов’язки допоможуть дітям знайти баланс у житті​

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Теги: Здоров'я Психологія Діти
Джерело: 24 Канал
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