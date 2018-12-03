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      Чому діти штовхаються в утробі матері

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      Чому діти штовхаються в утробі матері
      Чому діти штовхаються в утробі матері / parents.com

      Під час вагітності жінка, зазвичай на останніх термінах, відчуває поштовхи дитини в утробі. Вчені знайшли пояснення цим подіям.

      Про це пишуть дослідники з Університетського коледжу і Госпіталю університетського коледжу Лондона в статті, опублікованій в журналі Scientific Reports.

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      Вчені вимірювали мозкові хвилі немовлят. Всього у дослідженні взяли участь 19 немовлят у віці двох днів. Вік дитини, точний період, який провела дитина в утробі матері, був між 31 і 42 тижнями.

      Чому діти штовхаються в утробі матері
      Чому діти штовхаються в утробі матері

      Дослідники вимірювали ці хвилі у той момент, коли новонароджені смикали кінцівками під час фази швидкого сну.

      При русі правої руки дитини мозкові хвилі "загоряються" в лівій півкулі мозку, яка обробляє дотик цієї руки. У недоношених дітей, які в цьому віці повинні ще перебувати в утробі, ці мозкові хвилі найбільші.

      Це відкриття припускає, що внутрішньоутробні поштовхи на пізніх стадіях вагітності – під час третього триместру – допомагають розвивати області мозку, що відповідають за чутливість і то, як дитина починає усвідомлювати своє тіло. Швидкі мозкові хвилі, викликані рухом, пропадають до того моменту, коли діти досягають віку декількох тижнів.

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      Теги: Здоров'я Вагітність і пологи
      Джерело: 24 Канал
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