Під час вагітності жінка, зазвичай на останніх термінах, відчуває поштовхи дитини в утробі. Вчені знайшли пояснення цим подіям.

Про це пишуть дослідники з Університетського коледжу і Госпіталю університетського коледжу Лондона в статті, опублікованій в журналі Scientific Reports.

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Вчені вимірювали мозкові хвилі немовлят. Всього у дослідженні взяли участь 19 немовлят у віці двох днів. Вік дитини, точний період, який провела дитина в утробі матері, був між 31 і 42 тижнями.



Чому діти штовхаються в утробі матері

Дослідники вимірювали ці хвилі у той момент, коли новонароджені смикали кінцівками під час фази швидкого сну.

При русі правої руки дитини мозкові хвилі "загоряються" в лівій півкулі мозку, яка обробляє дотик цієї руки. У недоношених дітей, які в цьому віці повинні ще перебувати в утробі, ці мозкові хвилі найбільші.

Це відкриття припускає, що внутрішньоутробні поштовхи на пізніх стадіях вагітності – під час третього триместру – допомагають розвивати області мозку, що відповідають за чутливість і то, як дитина починає усвідомлювати своє тіло. Швидкі мозкові хвилі, викликані рухом, пропадають до того моменту, коли діти досягають віку декількох тижнів.

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